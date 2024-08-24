Быть или не быть АЭС – решим всей страной

В условиях дефицита электроэнергии

Первый заместитель директора филиала Института атомной энергии НЯЦ РК кандидат технических наук, PhD Виктор Бакланов отмечает, что строи­тельство АЭС в Казахстане преж­де всего даст республике новый стабильный и «углеродонейтральный» источник электроэнергии, дефицит которой, по оценкам экспертов, растет на 3% ежегодно. Уже к 2030 году он может составить порядка 1,2 ГВт. Также следует учитывать текущую изношенность большинства устаревших электростанций и предстоящий вывод их из экс­плуатации.

– Я считаю, что как для развития экономики, так и для сохранения энергетической безопасности Казахстану нужны новые современные источники электроэнергии большой мощности, – отмечает эксперт. – Энергетика должна развиваться гармонично. Поэтому, кроме газовых станций, нам также крайне необходимы АЭС в качестве базового источника энергии большой мощности. Я не противник возобновляемых источников энергии – ветряных или солнечных. Они тоже нужны, но как часть базовой энергосис­темы республики. Например, в нашем «Институте атомной энергии», кроме вопросов безопасности АЭС, занимаются также водородной энергетикой.

По мнению ученого, основу для развития атомной энергетики в Казахстане создает наличие топ­ливных ресурсов, то есть урана. В стране развита добывающая и перерабатывающая урановая промышленность, исторически налажено производство топливных урановых «таблеток», а недавно в Усть-Каменогорске открылся завод тепловыделяю­щих сборок для АЭС. Далеко не каждая страна сможет похвас­таться таким ресурсом.

Не надо также забывать, что в Казахстане, кроме урана, есть еще и требуемые компетенции в атомной отрасли, это действую­щие исследовательские реакторы (ИГР, ИВГ.1М в РГП НЯЦ в Курчатове и ВВР-К в РГП ИЯФ в Алматы). Следовательно, имеются квалифицированные специалисты и база для их подготовки.

Республика является членом МАГАТЭ и может запрашивать поддержку от международных экспертов в области атомной энергетики. И в принципе страна этой возможностью пользуется.

– Например, не так давно сос­тоялись две миссии МАГАТЭ по вопросу выбора площадки для строительства АЭС, – рассказал Виктор Бакланов. – Эксперты изу­чили и поддержали решение казахстанских специалистов. В дальнейшем все работы, связанные со строительством АЭС, несомненно, будут проводиться в тесном сотрудничестве с данной международной структурой.

По прогнозам физика-ядерщика, если вести речь о развитии атомной энергетики Казахстана в будущем, где будет не одна АЭС с двумя энергоблоками, а гораздо больше, причем обеспеченных собственным топливом, то мы получим большие возможности не только для удовлетворения внутренних энергетических пот­ребностей, но и для продажи электроэнергии своим соседям.

Сейчас говорить об абсолютной экономической выгоде от строительства АЭС преждевременно, так как пока не определен поставщик ядерных технологий, не разработан проект строительства станции. Все это появится после принятия официального решения и определения конкретного места возведения.

И первый шаг, который нам предстоит сделать, – принять решение о необходимости строи­тельства АЭС. Данный шаг, по словам ученого, нужно сделать осознанно на предстоящем референдуме.

– К моему большому сожалению, – добавляет Виктор Бакланов, – мирную атомную энергетику почему-то ошибочно связывают с ядерным оружием, предназначенным, как известно, для максимального причинения урона территории противника, его армии и населению. И приписывают АЭС ту же поражающую степень опасности. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что между атомным взрывным устройством и современной АЭС поколения III+ ничего общего нет, там даже физические принципы действия различны. Атомный реактор – это проверенный и безопасный источник электрической энергии.

Строгость и дисциплина

Ученые возражают общественникам, которые ошибочно считают, что АЭС несет экологическую угрозу. К примеру, тот же Виктор Бакланов считает, что сам комплексный проект АЭС будет содержать все касающиеся экологии разделы в строгом соответствии с экологическими нормами Казахстана, включая эксплуатацию и обращение с отработанным ядерным топливом.

– Атомная отрасль, не побоюсь этого слова, самая строгая и дисциплинированная в части безопасности, – констатировал эксперт.

В целом с точки зрения влияния на экологию атомные станции генерируют значительно меньше выбросов по сравнению с ТЭЦ на угле. Тепловая угольная станция выбрасывает в атмосферу несравненно больше радио­активности, чем АЭС той же мощности. Это связано с эмиссией различных радиоактивных элементов, содержащихся в угле в виде включений.

Позиция и опасения экологов понятны, но вместе с тем в Казахстане необходимо развивать передовые технологии в той же черной, цветной металлургии, которые благодаря атомной генерации получают шанс стать в экологическом плане значительно безопасней…

У казахстанского общества должно быть также понимание того, что нужно развивать ядерную медицину и космические технологии.

Надежность № 1

Опасения экологических активистов считают преувеличенными и не разделяют в Правительстве.

По словам директора Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гумара Сергазина, безопасность атомной энергетики остается одним из важнейших аспектов, которому уделяется первоочередное внимание. Для строительства в республике будут предложены хорошо зарекомендовавшие себя реакторы поколения III+, обладающие множеством систем безопасности.

Реакторы третьего поколения оснащены так называемой глубокоэшелонированной защитой (ГЭЗ), включающей в себя защиту топлива и топливных сборок, корпуса реактора, а также контайнмент – защитную оболочку из стали и бетона толщиной до 1,3 метра, в которой расположен реактор.

Контайнмент выдерживает 7–8-балльное землетрясение и удар пикирующего самолета. Последнее условие разработали и внедрили в начале нынешнего века после печально знаменитой атаки пассажирских «боингов» на башни-близнецы в Нью-Йорке.

– На сегодняшний день во многих странах важной частью планов дальнейшего экономичес­кого развития являются сохранение и внедрение новых установок по генерированию атомной энергии, – подчеркивает Гумар Сергазин. – Глобальные темпы ввода АЭС за последнее десятилетие увеличились вдвое, и по оценкам МАГАТЭ, к 2035 году число стран, эксплуатирующих АЭС, может увеличиться примерно на треть. А к 2050 году генерация атомной электроэнергии прогнозируется на уровне 873 ГВт, что составит 14% от всего мирового производства энергии.

Наши преимущества

Увеличение доли атомной энергии не только улучшает экономику стран, но и способствует сокращению парниковых выбросов на 20%, утверждается в научном журнале Nature Energy. Европейский союз включил атомную энергетику в состав таксономии и рассматривает ее как «зеленую» энергию.

По сравнению со многими странами, желающими построить свою первую АЭС, у Казахстана есть значительные преи­мущества. И дело даже не в объемах запасов урана или наличии крупного производства ядерного топлива.

Стоит напомнить, отмечают в отраслевом министерстве, что в Казахстане уже успешно эксплуа­тировалась АЭС с реактором БН-350. Имеется опыт и в его эксплуатации, и в демонтаже, а также в успешном решении вопросов, связанных с отработанным топливом и жидким теплоносителем.

В конечном счете атомная энергетика представляет собой не просто источник электричества, но и возможность для процветания и безопасности нашего общества. Вместо того чтобы воспринимать ее как угрозу, мы должны рассматривать мирный атом как инструмент для создания лучшей перспективы для всех.

На сегодняшний день именно атомная генерация способна обеспечить республике энергетическую безопасность и дать основу для развития промышленности.