79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

Политика
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Лилия Сыздыкова

В сентябре в ее рамках пройдут общие дебаты высокого уровня и Саммит будущего

UN Photo/Eskinder Debebe

В минувший вторник начала работу 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Традиционно сентябрь в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке – время высоких гостей и знаковых мероприятий. В этом году общие дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а предшествовать им будет Саммит будущего (22–23 сентября).

На открытии очередной сессии ГА ООН был представлен ее председатель – им стал представитель Камеруна, экс-премьер-министр этой страны Филемон Ян. Принимая пост, дипломат подчеркнул многочисленные вызовы, с которыми сталкивается мир сегодня. Это усугубляющаяся проблема климатических изменений, обострение воору­женных конфликтов, неравенство в развитии и множество других.

Международное сотрудничество, по его словам, по-прежнему остается единственным средством для преодоления глубинных проблем человечества, и страны – члены ООН должны действовать вместе ради устойчивого мира и развития.

– Перед нами – мир, полный проблем. Но хорошая новость заключается в том, что мы можем что-то с этим сделать, – отметил в свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, высту­пая на открытии 79-й сессии ГА. – С первого дня своего существования ООН была местом принятия многосторонних решений, основанных на сотрудничестве, диалоге, дипломатии и уставе организации.

Решения, по словам Генсека ООН, нужны по всем направлениям: для активизации достижения Целей устойчивого развития, преодоления нищеты и неравенства; для ускорения экономического прогресса; для преодоления политического раскола и прекращения конфликтов; для того, чтобы положить конец климатической катастрофе; для мобилизации финансов, которые необходимы развивающимся странам для инвестиций в будущее своих народов.

Нужны новые подходы, которые дадут всем странам голос в глобальных структурах по вопросам финансов, мира и безопасности. А также решения, чтобы сделать прорывные технологии драйвером, а не барьером для прогресса и равенства человечества.

Антониу Гутерриш выразил уверенность, что в борьбе с современными вызовами ООН остается необходимым средством и механизмом для достижения мирного и справедливого будущего для всех. Он призвал мировое сообщест­во объединиться, чтобы совместно преодолеть многочисленные кризисы, вернуть в международные отношения доверие и солидарность.

Именно эти цели преследует Саммит будущего, который задуман как глобальный диалог о будущем человечества.

Как отметил Антониу Гутерриш в опубликованной накануне открытия новой сессии ГА ООН статье о Саммите будущего, Организация Объединенных Наций созывает этот форум в связи с очевидным фактом: глобальные проб­лемы эволюционируют быстрее, чем учреждения, призванные их решать.

«Механизм принятия решений на меж­дународном уровне застрял в прошлом. Многие глобальные учреждения и инструменты являются продуктом 1940‑х годов – эпохи до глобализации, до деколонизации, до широкого признания универсальных прав человека и гендерного равенства, до полетов человека в космос, не говоря уже о формировании киберпространства, – подчеркнул Генсек ООН. – Нам не удастся создать достойное будущее для наших внуков с по­мощью системы, построенной для наших бабушек и дедушек. Саммит будущего даст возможность перезагрузить многостороннее сотрудничество с учетом потребностей XXI века».

Тема трансформации глобального управления, как можно ожидать, действительно станет одной из самых острых на саммите. В числе вопросов, вынесенных на повестку: реформирование Совета Безопасности ООН, включая обновление его состава и методов работы, усиление роли Генеральной Ассамблеи в решении вопросов обеспечения мира, безопаснос­ти и устойчивого развития, укрепление международной системы защиты прав человека, формирование справедливой и устойчивой мировой финансовой архитектуры и многие другие.

Эти вопросы обсуждаются уже давно, но последние годы, принесшие новые кризисы и вызовы для всего мирового сообщества, не просто актуализировали дискуссию, а дали понять необходимость безотлагательного принятия решений.

Казахстан со своей стороны всегда подчеркивает незаменимую роль ООН в глобальной системе и остается неизменно привержен принципам устава организации. Однако, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в своей Сингапурской лекции в этом году, глобальная система управления нуждается в обновлении, давно назрела всеобъемлющая реформа ООН и ее Совета Безопасности. Это необходимо, чтобы восстановить авторитет многосторонних институтов и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм.

В преддверии Саммита будущего ООН Глава нашего государства призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанном на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности. В частности, он выразил твердую убежденность в том, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совбезе должны быть усилены и четко услышаны.

Приверженность Казахстана многостороннему подходу была подтверждена и на Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества в этом году: напомним, в его рамках впервые прошла встреча в формате ШОС+, участие в которой принял и Генсек ООН.

«Первостепенной задачей, на наш взгляд, остается коллективное продвижение повестки мирного и гармоничного развития. Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность в мире можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на Организацию Объединенных Наций... Альтернативы этой универсальной организации нет, ее потенциал далеко не исчерпан. Наша общая задача – усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС+.

Тогда же Глава государства заявил, что «голос ШОС» должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Он также предложил к 80-й годовщине ООН и к 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку нашей инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

В целом Саммит будущего будет сос­тоять из сессий и пленарных заседаний по пяти основным направлениям: устойчивое развитие и финансирование; мир и безопасность; цифровое будущее для всех; молодежь и будущие поколения; глобальное управление. Будут обсуж­даться и другие темы, затрагивающие сферы деятельности ООН, включая права человека, гендерное равенство и климатический кризис.

Результатом, как ожидается, должно стать согласование таких документов, как Пакт во имя будущего, Глобальный цифровой договор и Декларация для будущих поколений. Основываясь на результатах Саммита по ЦУР 2023 года, Саммит будущего сосредоточится на активизации усилий по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, реагируя при этом на новые риски и возможности.

После саммита внимание будет сосредоточено на выполнении рекомендаций и обещаний, которые содержит Пакт во имя будущего. Так, по информации ООН, в ноябре в Азербайджане пройдет Конференция ООН по климату, на которой будут обсуждаться вопросы климатического финансирования. В декабре в Ботсване состоится Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В июне 2025 года в Испании на Международной конференции по финансированию развития будут активизированы усилия по реформированию международной финансовой архитектуры.

Тема дебатов высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи в целом созвучна с повесткой предваряющего их Саммита будущего: «Не оставлять никого позади: совместные действия во имя мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений».

#ООН #Нью-Йорк #Генеральная Ассамблея #79-я сессия

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