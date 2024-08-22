Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника

Армия
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Дана Аменова
корреспондент

Многие граждане сопереживают за военнослужащего, который пострадал в армии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности

Родные опровергают версию о том, что 22-летний Ербаян Мухтар мог получить черепно-мозговую травму после того, как ударился в уборной головой о плитку. Он был полон сил, не жаловался на здоровье и строил большие планы на будущее.
Как уточняется, юноша пошёл в армию добровольно. Он хотел отдать долг Родине. Через несколько месяцев службы Ербаяна госпитализировали в тяжёлом состоянии, он впал в кому.

«Что произошло точно, знают только те солдаты и офицеры, кто находился в туалете части. Нас уверяют, что это был несчастный случай со множественными ушибами и травмами, с такими чудовищными последствиями. Мы должны верить в это, вот чего от нас хотят. Мне, как маме, просто хочется сказать - это мог бы быть сын, брат, любимый человек любой из нас. Ербаян любил эту жизнь, он был футболистом, спортсменом, красивым и добрым парнем. И вот что с ним сделали», – пишет активистка Лола Израилова в соцсетях.

Ранее стало известного, что солдата-срочника выписали домой из больницы в тяжелом состоянии. Родственники утверждают, что хотя с момента трагедии в армии прошел почти год, Ербаяну до сих пор не присвоен статус инвалида, то есть никаких компенсаций и льгот от государства его семья не получает. Его семья вынуждена просить о помощи неравнодушных казахстанцев, так как продолжает бороться за жизнь парня. Общими усилиями удалось собрать на лечение 140 млн тенге. 

В пресс-службе Нацгвардии прокомментировали сложившуюся ситуацию и отметили, что после окончания реабилитационного лечения «по настоянию родителей Ербаяна Мухтара выписали домой». В данное время решается вопрос об оформлении инвалидности.

«Главным командованием Национальной гвардии МВД РК направлены письма в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, Военно-медицинскую Академию имени С.М. Кирова и Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им проф. А.Л. Поленова РФ, а также в посольство Турции для консультативной помощи и рассмотрения вопроса по госпитализации», – заключили в Нацгвардии.

#видео #Нацгвардия #Казнет #солдат-срочник #Ербаян Мухтар

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