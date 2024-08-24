Культурная волна набирает силу

ÓzgeEpic

Не первый год Глава государства говорит о важности расширения возможностей креативной индустрии. Еще в 2022 году на встрече с молодыми предпринимателями Касым-Жомарт Токаев сказал: «Я очень рад, что Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане». Он отметил, что «поддержка креативного сектора сегодня является одной из важнейших задач государства».

Все это время Президент продолжал знакомиться с успешными проектами в этой сфере.

«Не случайно мы говорим о казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и глобальном уровнях. Огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в совершенно новых направлениях искусства. Уверен, креативная индустрия станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны», – заявил Глава государства на третьем заседании Национального курултая в марте 2024 года.

Настоящей «культурной волной» в контексте сказанного Президентом можно считать столичный креативный хаб ÓzgeEpic – средоточие культуры и национальных ценностей.

На слуху центр оказался не так давно. В июле в торжественном его открытии приняли участие государственные деятели и люди от высокого искусства. Но, оказывается, хаб существует в столице уже два года наряду с алматинским собратом, который распахнул свои двери еще в 2019 году. Авторами-вдохновителями хабов стали две сестры – Тогжан Курманжанкызы и Макпал Жумабай. К слову, есть их детище и в Туркестане, и, забегая вперед, скажем, что в 2025-м подобный хаб появится в Уральске.

Астанинский хаб расположен довольно далеко от делового центра столицы, но в этом, уверяют его создатели, и состоит задумка: в «раскрученных» районах хватает своих достопримечательностей и культурных мест досуга.

– Поначалу думалось, что хаб должен занимать во всех отношениях видную позицию в городе. А потом, подобрав идеальное для нас помещение, увидели плюсы в расположении ближе к окраинам: местным нужно свое комьюнити, и будет замечательно, если точкой притяжения станет наш культурный центр, – начинает рассказ Тогжан Курманжанкызы. – Да и потом, город разрастается, еще год-два, и мы наверняка окажемся в центральном округе столицы.

Национальные забавы на фоне юрты – лучшая иллюстрация ценностей, взращиваемых в хабе

Фишка столичного хаба (его директором является Макпал) в том, что пока это единственный центр, который предлагает услуги и производит контент полностью на казахском языке. И объемы будут только увеличиваться – ядром творческой индустрии Казахстана должен быть казахский язык.

У хаба есть 25 постоянных резидентов – творческих коллективов, налажены контакты с представителями творческой среды, заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями. Есть и 50 постоян­ных проектов, и регулярные мас­тер-классы по почти двадцати видам искусства и ремесел.

Три этажа творчества и традиций

В субботний день для нас провели экскурсию по хабу – трех­этажному зданию, в котором намеренно оставлен «строительный» антураж: стены без покраски и штукатурки, лестницы ново­строек. Но тем интереснее здесь смотрятся­ инсталляции в лестничных пролетах: бесiк на стене весьма эффектен и при этом не создает диссонанса с недалеко расположенной стеной, увешанной виниловыми пластинками. И тем ярче играют на невыразительном фоне картины и цитаты как наших современников, так и тех, чье наследие бережно сохраняют в этом месте.

Итак, первый этаж – книжный магазин, на полках которого «живут» книги исключительно казахстанских авторов. В основном издания на казахском языке, но есть и на русском, и английском – наших авторов активно переводят. Тут же представлен отечественный бренд Olja Peak. Это очень крутые ребята, осовременившие золотой фонд казахской культуры и науки (думается,­ они заслуживают отдельного материала как самые что ни на есть яркие представители креативной индустрии).

– Шапаны, шоперы, толстовки – все можно примерить и приобрести. Их создатели находят нас сами, но и мы в постоянном поиске свежих креаторов. Однако и «стареньких» своих не теряем – многие с нами со дня открытия, мы и партнеры, и уже друзья, – говорит менеджер хаба Жанерке Бараткызы.

Тут же, на первом этаже, зал-трансформер, который подходит под проведение танцевальных конкурсов, выставок, акустичес­ких вечеров.

Второй этаж самый, пожалуй, интересный и содержательный. Первое помещение – выставочный зал – по центру вкруг увешано картинами, по бокам – кресла-мешки. Картины временами будут ротироваться. И здесь очевидная атмосфера для творчества – сиди релаксируй, или рисуй, или общайся, читай…

Напротив – два в одном: этномузей и мастерская, здесь и проходят мастер-классы. Приводят сюда и школьников, и студентов, и зарубежных гостей.

– Была как-то у меня группа на мастер-классе, 48 человек, ребята из США. Сначала побаивались раскрыться, а потом так втянулись, что теперь в октябре будем проводить мастер-класс уже на 86 человек – так нас расхвалили, – смеется резидент хаба, известный художник и ремесленник Болат Бейсбеков.

Мастер уверяет: такие мастер-классы – настоящее лекарство для души.

– У нас тут для всех найдется­ подход, лечим и депрессию, и комплексы – арт-терапия во всей красе. Мастер-класс может растянуться на три дня, можно приходить и потихоньку рисовать, вышивать, работать иголкой. Помню, была у меня команда фармацевтов из Узбекистана – одни мужчины, которые с порога сказали: «Мы пришли отдохнуть». И с увлечением работали над картинами, уйдя с головой в работу. Даже нас, кураторов, просили не подсказывать и не отвлекать, – вспоминает Болат Бектасович.

Художник уверен: все мастер-классы в центре – на высоком уровне, нисколько не отстают по качеству от обучения за границей. Особенно хвалят уроки по войлоковалянию: картины из войлока получаются очень теплые, а работа над войлочными изделиями так затягивает, что студенты факультетов скульптуры и живописи стремятся именно на такие мастер-классы, а некоторые впоследствии и вовсе выбирают войлоковаляние делом своей творческой жизни.

– Творческая работа действи­тель­но затягивает. Мы открываемся­ вообще-то в десять утра, пока рабочие площади подготовить, то да се... А студенты иногда уже в семь тут как тут – «Мы поработаем тихонько, не будем вам мешать», да так и засиживаются до десяти вечера, – улыбается мастер.

Третий этаж – зал со стульями, полностью свободное пространство, что позволяет проводить театральные проекты. 23 августа здесь состоялась постановка театра Айгуль Иманбаевой A.I. Theatre (по повес­ти Ф. Достоевского «Кроткая») – «Момындардың зынданы».

Соседний зал отведен под площадку звукозаписи Димаша Кудайбергена и уголок мультипликации – мастера в этой сфере будут показывать и обучать, как можно снимать анимационные фильмы. Также здесь можно будет проводить запись подкастов. А с сентября начнутся курсы домбры, кобыза – набор штата педагогов в процессе.

Инсталляция "Жүрек" - по-настоящему "живой" объект и напоминает, что все надо делать с душой

На вопрос о финансовой поддержке со стороны государства создательницы хаба отвечают отрицательно, но при этом подчеркивают – это принципиальная позиция.

– Принцип здесь один: мы хотим быть независимыми, создавая и продвигая наш центр, наш аутентичный проект самостоятельно. Мы дорожим своим детищем, – отмечает Тогжан Курманжанкызы.

Но при этом хаб готов к сот­рудничеству с госорганами. Соз­дание творческих хабов в регионах сейчас на особом контроле у Президента, а значит, уверены организаторы ÓzgeEpic, все будет реализовываться так, как задумано.

– Мы со своей стороны стараемся­ оправдать доверие Главы государства. И верим в себя, в то, что нам удастся, и уже, смею сказать, удается­ создавать беспрецедентное творческое пространство. Цель нашего хаба ÓzgeEpic – конкурентоспособный современный Казахстан и повышение культурного сознания наших граждан. И, конечно, поддержка талантливых, креативных казахстанцев, возможность выйти для них на глобальный креативный рынок. А это, в свою очередь, открывает возможности для нашей экономики и туризма, – заключила Тогжан Курманжанкызы.

Основанием для таких слов служит Постановление Правительства от 6 июня 2023 года «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии». Там упомянуто 43 отрасли – и практически все они обосновались в пространстве хаба.