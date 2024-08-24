Культурная волна набирает силу Культура 24 августа 2024 г. 5:01 9 Елена Левкович корреспондент У Астаны есть свой центр притяжения, заряженный на производство креативного контента исключительно с национальным колоритом фото автора ÓzgeEpic Не первый год Глава государства говорит о важности расширения возможностей креативной индустрии. Еще в 2022 году на встрече с молодыми предпринимателями Касым-Жомарт Токаев сказал: «Я очень рад, что Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане». Он отметил, что «поддержка креативного сектора сегодня является одной из важнейших задач государства». Все это время Президент продолжал знакомиться с успешными проектами в этой сфере. «Не случайно мы говорим о казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и глобальном уровнях. Огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в совершенно новых направлениях искусства. Уверен, креативная индустрия станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны», – заявил Глава государства на третьем заседании Национального курултая в марте 2024 года. Настоящей «культурной волной» в контексте сказанного Президентом можно считать столичный креативный хаб ÓzgeEpic – средоточие культуры и национальных ценностей. На слуху центр оказался не так давно. В июле в торжественном его открытии приняли участие государственные деятели и люди от высокого искусства. Но, оказывается, хаб существует в столице уже два года наряду с алматинским собратом, который распахнул свои двери еще в 2019 году. Авторами-вдохновителями хабов стали две сестры – Тогжан Курманжанкызы и Макпал Жумабай. К слову, есть их детище и в Туркестане, и, забегая вперед, скажем, что в 2025-м подобный хаб появится в Уральске. Астанинский хаб расположен довольно далеко от делового центра столицы, но в этом, уверяют его создатели, и состоит задумка: в «раскрученных» районах хватает своих достопримечательностей и культурных мест досуга. – Поначалу думалось, что хаб должен занимать во всех отношениях видную позицию в городе. А потом, подобрав идеальное для нас помещение, увидели плюсы в расположении ближе к окраинам: местным нужно свое комьюнити, и будет замечательно, если точкой притяжения станет наш культурный центр, – начинает рассказ Тогжан Курманжанкызы. – Да и потом, город разрастается, еще год-два, и мы наверняка окажемся в центральном округе столицы. Национальные забавы на фоне юрты – лучшая иллюстрация ценностей, взращиваемых в хабе Фишка столичного хаба (его директором является Макпал) в том, что пока это единственный центр, который предлагает услуги и производит контент полностью на казахском языке. И объемы будут только увеличиваться – ядром творческой индустрии Казахстана должен быть казахский язык. У хаба есть 25 постоянных резидентов – творческих коллективов, налажены контакты с представителями творческой среды, заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями. Есть и 50 постоянных проектов, и регулярные мастер-классы по почти двадцати видам искусства и ремесел. Три этажа творчества и традиций В субботний день для нас провели экскурсию по хабу – трехэтажному зданию, в котором намеренно оставлен «строительный» антураж: стены без покраски и штукатурки, лестницы новостроек. Но тем интереснее здесь смотрятся инсталляции в лестничных пролетах: бесiк на стене весьма эффектен и при этом не создает диссонанса с недалеко расположенной стеной, увешанной виниловыми пластинками. И тем ярче играют на невыразительном фоне картины и цитаты как наших современников, так и тех, чье наследие бережно сохраняют в этом месте. Итак, первый этаж – книжный магазин, на полках которого «живут» книги исключительно казахстанских авторов. В основном издания на казахском языке, но есть и на русском, и английском – наших авторов активно переводят. Тут же представлен отечественный бренд Olja Peak. Это очень крутые ребята, осовременившие золотой фонд казахской культуры и науки (думается, они заслуживают отдельного материала как самые что ни на есть яркие представители креативной индустрии). – Шапаны, шоперы, толстовки – все можно примерить и приобрести. Их создатели находят нас сами, но и мы в постоянном поиске свежих креаторов. Однако и «стареньких» своих не теряем – многие с нами со дня открытия, мы и партнеры, и уже друзья, – говорит менеджер хаба Жанерке Бараткызы. Тут же, на первом этаже, зал-трансформер, который подходит под проведение танцевальных конкурсов, выставок, акустических вечеров. Второй этаж самый, пожалуй, интересный и содержательный. Первое помещение – выставочный зал – по центру вкруг увешано картинами, по бокам – кресла-мешки. Картины временами будут ротироваться. И здесь очевидная атмосфера для творчества – сиди релаксируй, или рисуй, или общайся, читай… Напротив – два в одном: этномузей и мастерская, здесь и проходят мастер-классы. Приводят сюда и школьников, и студентов, и зарубежных гостей. – Была как-то у меня группа на мастер-классе, 48 человек, ребята из США. Сначала побаивались раскрыться, а потом так втянулись, что теперь в октябре будем проводить мастер-класс уже на 86 человек – так нас расхвалили, – смеется резидент хаба, известный художник и ремесленник Болат Бейсбеков. Мастер уверяет: такие мастер-классы – настоящее лекарство для души. – У нас тут для всех найдется подход, лечим и депрессию, и комплексы – арт-терапия во всей красе. Мастер-класс может растянуться на три дня, можно приходить и потихоньку рисовать, вышивать, работать иголкой. Помню, была у меня команда фармацевтов из Узбекистана – одни мужчины, которые с порога сказали: «Мы пришли отдохнуть». И с увлечением работали над картинами, уйдя с головой в работу. Даже нас, кураторов, просили не подсказывать и не отвлекать, – вспоминает Болат Бектасович. Художник уверен: все мастер-классы в центре – на высоком уровне, нисколько не отстают по качеству от обучения за границей. Особенно хвалят уроки по войлоковалянию: картины из войлока получаются очень теплые, а работа над войлочными изделиями так затягивает, что студенты факультетов скульптуры и живописи стремятся именно на такие мастер-классы, а некоторые впоследствии и вовсе выбирают войлоковаляние делом своей творческой жизни. – Творческая работа действительно затягивает. Мы открываемся вообще-то в десять утра, пока рабочие площади подготовить, то да се... А студенты иногда уже в семь тут как тут – «Мы поработаем тихонько, не будем вам мешать», да так и засиживаются до десяти вечера, – улыбается мастер. Третий этаж – зал со стульями, полностью свободное пространство, что позволяет проводить театральные проекты. 23 августа здесь состоялась постановка театра Айгуль Иманбаевой A.I. Theatre (по повести Ф. Достоевского «Кроткая») – «Момындардың зынданы». Соседний зал отведен под площадку звукозаписи Димаша Кудайбергена и уголок мультипликации – мастера в этой сфере будут показывать и обучать, как можно снимать анимационные фильмы. Также здесь можно будет проводить запись подкастов. А с сентября начнутся курсы домбры, кобыза – набор штата педагогов в процессе. Инсталляция "Жүрек" - по-настоящему "живой" объект и напоминает, что все надо делать с душой На вопрос о финансовой поддержке со стороны государства создательницы хаба отвечают отрицательно, но при этом подчеркивают – это принципиальная позиция. – Принцип здесь один: мы хотим быть независимыми, создавая и продвигая наш центр, наш аутентичный проект самостоятельно. Мы дорожим своим детищем, – отмечает Тогжан Курманжанкызы. Но при этом хаб готов к сотрудничеству с госорганами. Создание творческих хабов в регионах сейчас на особом контроле у Президента, а значит, уверены организаторы ÓzgeEpic, все будет реализовываться так, как задумано. – Мы со своей стороны стараемся оправдать доверие Главы государства. И верим в себя, в то, что нам удастся, и уже, смею сказать, удается создавать беспрецедентное творческое пространство. Цель нашего хаба ÓzgeEpic – конкурентоспособный современный Казахстан и повышение культурного сознания наших граждан. И, конечно, поддержка талантливых, креативных казахстанцев, возможность выйти для них на глобальный креативный рынок. А это, в свою очередь, открывает возможности для нашей экономики и туризма, – заключила Тогжан Курманжанкызы. Основанием для таких слов служит Постановление Правительства от 6 июня 2023 года «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии». Там упомянуто 43 отрасли – и практически все они обосновались в пространстве хаба. Пред. След. Пред. След. #хаб #творчество #креатив #мастер-класс #ÓzgeEpic