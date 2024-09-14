Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT

Свыше 200 активных женщин со всего Казахстана собрались для участия в обучающих курсах по женскому политическому лидерству проекта «Tomiris» женского крыла партии AMANAT, передает Kazpravda.kz

Фото: Пресс-служба Народного штаба / Али Галым

Сегодня с ними встретился председатель AMANAT, руководитель Народного штаба за строительство АЭС Ерлан Кошанов.

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил об огромной роли женщин в жизни общества и в деле всестороннего развития страны. Обеспечение гендерного равенства, защита прав женщин и укрепление семейных ценностей всегда в центре внимания президента и партии AMANAT.

Он отметил, что за полтора года существования Женское крыло стало одной из движущих сил партии. В частности, на первом форуме Женского крыла обсуждалась проблема семейно-бытового насилия, Парламент принял соответствующий закон и недавно он вступил в силу. Кроме того, начали работать новые законы по снижению закредитованности населения, борьбе с лудоманией о которых также много говорили члены Женского крыла.

Участники встречи также обсудили одно из самых значимых событий последних дней – Послание Главы государства. Председатель партии AMANAT заявил, что каждое Послание – это комплекс конкретных действий, основанных на реальных потребностях и запросах наших граждан. Один из них - нехватка энергии, которая остро ощущается населением и бизнесом в последние годы. В этой связи Президентом выдвинута идея о строительстве АЭС. В настоящее время члены Народного штаба за АЭС ездят по регионам и разъясняют людям все аспекты работы мирного атома, отвечают на волнующие их вопросы.

«Сегодня мы видим, что все важные решения, влияющее на дальнейшее развитие страны, принимаются вместе с народом. В этом суть новой политической культуры. Мы все вместе проголосовали за обновленную Конституцию. И сейчас понимаем, что принятое народом решение было правильным. В этот раз, народу также предстоит сделать свой выбор и определить быть ли АЭС в нашей стране», – сказал он.

В ходе мероприятия также выступили ученый секретарь Института ядерной физики Карлыгаш Мунасбаева и начальник учебного центра ядерной и физической безопасности Института ядерной физики Наталья Измайлова. А предпринимательница из села Саркан области Жетысу Кенжетай Тазабекова отметила, что проведение референдума по строительству АЭС – это воплощение концепции «Слышащего государства».

Председатель партии AMANAT отметил, что сейчас очень важно, чтобы именно голос профессионалов перебил голоса скептиков и критиков, победил имеющиеся у людей страхи и фобии относительно атомной энергии. Общество должно принять взвешенное и обдуманное решение по строительству АЭС.