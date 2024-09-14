Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане

Иностранные гости прилетели в столицу Казахстана на концерт своего кумира – Димаша Кудайбергена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Гостья из Кубы Нилс Суарез впервые приехала в Астану.

«Я очень взволнована. Город очень красивый. Мы гуляем по городу. И я очень рада быть здесь. Люди здесь очень добрые. Все с тобой разговаривают. Мне это нравится», - рассказывает она.

Джиджи Уильямс из США, прилетев в Астану на концерт Димаша, заодно заинтересовалась 5-ми Всемирными играми кочевников, которые проходят впервые в Казахстане.

«Это потрясающе, и я рада, что я здесь на концерте. Также меня заинтересовали игры кочевников. Это отличный опыт – увидеть разные культуры. Сегодня у меня была экскурсия по Астане. Это была прекрасная экскурсия с местной девушкой. Все, что я видела, было просто замечательно. Было приятно смотреть, как люди гуляют с собаками и бегают. Здесь очень чисто и красиво», - сказала она.

Другая иностранная гостья из США Джоанна Пэпэндру оказалась впервые в Астане, но это не первый ее визит в Казахстан. Ранее она успела побывать на концерте Димаша в Алматы. По ее словам, Астана ее впечатлила чистотой, открытостью и просторами.

«Очень хорошая архитектура – гуляя, я увидела несколько очень красивых зданий. Люди на улицах очень отзывчивые, радушные, рады видеть иностранцев, которые прибыли издалека, чтобы посетить Казахстана», - добавила она.

Джоанна уже пять лет является фанаткой Димаша и ее покорили многие песни певца на казахском языке:

«Я люблю многие его казахские песни: «Самалтау», «Дайдидау», «Махаббат бер маған». Это очень эмоциональные и глубокие песни».

Напомним, в Астане с 8 по 13 сентября прошли 5-е Всемирные игры кочевников, в которых приняли участие более 2500 участников из 89 стран мира.