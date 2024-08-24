Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области

Происшествия
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Высокооплачиваемую «работу» драгдилер получил через соцсети, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе ОПМ «Қарасора» на территории Карасайского района ликвидирована очередная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.

В ходе обыска пристройки во дворе дома обнаружены емкости с жидкостью и полимерные мешки с белым порошком со специфическим запахом, а также реактивы и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

«Наркополицейскими задержан 27-летний мужчина. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу он получил через Telegram-канал. Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются мефедроном в жидком виде весом более 10 кг, в порошкообразном - около 150 гр, а также 30 литров прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков и 80 кг брома», – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

#Алматинская область #нарколаборатория #синтетические наркотики

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