Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане

Также всем участникам марафона будут вручаться памятные медали, передает Kazpravda.kz

Архивное фото: акимат Астаны

Массовый марафон «SARYARQA RUN», посвященный Дню Конституции РК, состоится 31 августа в Астане, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Старт состоится на городской площади перед акиматом города (ул. Бейбитшилик, 11). Общая дистанция забега – 5 км.

Регистрация желающих принять участие в забеге продлится с 24 по 30 августа (до 15:00). Регистрация бесплатная.

По окончании марафона победители будут награждены по категориям:

-от 16 до 49 лет мужчины

-от 16 до 49 лет женщины

-от 50 лет и выше мужчины

-от 50 лет и выше женщины дипломами, медалями и ценными призами.

Также всем участникам марафона будут вручаться памятные медали.

Ссылка для регистрации на марафон - https://forms.gle/LwcDwNbSt5g8z1qj9.