Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю

Курс доллара вернулся к уровням июля 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

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Официальная стоимость доллара на три ближайших дня, 24, 25 и 26 августа, составила 482,78 тенге. В последний раз значения выше психологической отметки в 480 тенге фиксировались в июле 2022 года, когда геополитическая ситуация была крайне неопределенной.

За неделю национальная валюта стала дешевле по отношению к американской на 0,8% (3,87 тенге), за период с начала месяца – на 1,9% (8,83 тенге). Вообще, тренд на ослабление наметился еще в середине мая. По сравнению с тем уровнем падение достигло и вовсе 9,9%, или 43,38 тенге. Напомним, ранее Нацбанк связывал снижение курса тенге с его возвратом к «фундаментальным значениям»: в начале года национальная валюта заметно укреплялась на фоне активных продаж долларов из Нацфонда.

Курс евро в свою очередь вырос до максимума с конца марта 2022 года, очутившись на отметке 536,66 тенге. Неделей ранее европейская валюта стоила на 1,9%, или 10,24 тенге, дешевле.

А вот рубль по итогам недели ослабел к тенге. Речь идет о падении на 1,9% (0,1 тенге), до 5,28 тенге.