В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников

Артем Резников – казахстанский боец смешанных единоборств ММА, выступающий в легком дивизионе под эгидой АСА, финалист гран-при АСА в легком весе, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Руководство МЧС традиционно уделяет большое внимание хорошей физической подготовке личного состава: в его задачи будут входить оказание методической и практической помощи, пропаганда спортивной идеологии гарнизоне ДЧС города Алматы, продвижение имиджа спасателей на международной спортивной арене.