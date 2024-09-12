Не нужно бояться мирного атома

Интерес к мероприятию проявили и приняли в нем участие ученые и преподаватели, отвечаю­щие за подготовку профильных специа­листов, эксперты-энергетики, представители бизнеса и общественных организаций, студенты энергетических специальностей.

В ходе встречи особо было подчеркнуто, что современная энергетика, тем более ядерная, требует профессионалов высокой квалификации, обладающих широким спектром компетенций.

Известно, что в республике принята Стратегия достижения углеродной нейтральности экономики до 2060 года. При этом основная парниковая эмиссия приходится у нас на угольные станции, модернизация и реновация которых становится проблематичной. А значит, назревают проблемы стабильного энергообеспечения промышленности в ближайшей перспективе.

Как отметил один из участников заседания «круглого стола», генеральный директор ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков РК» Марат Дулкаиров, сейчас очень важно донести до казахстанцев, особенно до молодой аудитории, месседж о необходимости строительства в стране АЭС, которая позволит на долгие годы обеспечить государство надежным и стабильным источником электрогенерации.

Эксперт-энергетик с многолетним опытом, заместитель председателя попечительского совета Energo University Серик Тютебаев в ходе своего выступления подчеркнул, что не стоит бояться мирного атома. В современных реалиях это один из самых надежных, безопасных и, что немаловажно, экологичных источников электроэнергии для растущей экономики Казахстана.

Профессор кафедры «Теплоэнергетика» университета Андрей Кибарин в своей презентации подчеркнул, что Energo University имеет все возможности для подготовки специалистов, которые необходимы для обслуживания АЭС. С целью более эффективной подготовки будущих энергетиков-атомщиков зимой этого года Energo University заключил соглашение о сотрудничестве с Институтом ядерной физики.

Это сотрудничество позволит удовлетворить потребность университета в лабораторно-прак­тической базе с использованием ядерных материалов.