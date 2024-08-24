Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений Общество 24 августа 2024 г. 7:00 8 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики Роль Основного закона в развитии гражданского общества обсудили на международной конференции в Астане Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Накануне Дня Конституции РК площадку для диалога и обмена мнениями о роли конституционного контроля за соблюдением прав и свобод человека предоставили Институт парламентаризма и Конституционный суд РК. Международная научно-практическая конференция «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства» собрала внушительный пул экспертов – действующих судей Конституционного суда, депутатов Парламента, представителей офиса ОБСЕ в Астане, а также ученых-юристов из Германии, Финляндии, Швейцарии, Узбекистана и Кыргызстана. Главная дискуссия развернулась вокруг принципов и инструментов совершенствования конституционного правосудия для обеспечения устойчивого развития государства и общества. – Важность такого откровенного разговора в многостороннем формате переоценить сложно, – отметила, открывая конференцию, председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова. – Ведь обеспечение конституционной законности является не только задачей Конституционного суда, но и обязанностью каждого государственного органа и должностного лица в рамках нормотворческого процесса и правоприменительной практики. С января 2023 года по август нынешнего КС рассмотрел более 7 тыс. обращений граждан. По итогам конституционной проверки принято 49 итоговых нормативных постановлений. В 10 итоговых решениях сделаны выводы о несоответствии Конституции проверенных законов и подзаконных актов. 29 норм законодательства признаны соответствующими Конституции. В 12 итоговых решениях КС дал новое нормативно-правовое истолкование через призму конституционных гарантий защиты прав человека. В рамках конституционного производства проанализировано свыше 500 действующих правовых норм. Главные поводы обращения граждан – проверка конституционности отдельных положений пенсионного, уголовного и уголовно-процессуального законодательств, Кодекса об административных правонарушениях, Налогового кодекса, закона о государственной службе, нормативных постановлений Верховного суда. Наибольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах. Как отмечалось в ходе мероприятия, в стране на постоянной основе осуществляется разработка конкретных рекомендаций путем выявления факторов, препятствующих получению гражданами Казахстана гарантий верховенства закона. Отметила это и депутат Сената Парламента Айнур Аргынбекова, подчеркнув, что реформа 2022 года заложила новую модель системы сдержек и противовесов между всеми ветвями власти, где институциональным механизмом защиты прав и свобод человека, обеспечения верховенства закона на всей территории страны стал вновь созданный Конституционный суд. – Конституционный суд выполняет еще одну важную роль – инструмента мониторинга законодательства на предмет соответствия Основному закону страны, – подчеркнула Айнур Аргынбекова. По мнению депутата Мажилиса Магеррама Магеррамова, соблюдение верховенства закона невозможно без обратной связи от населения и повышения правовой грамотности казахстанцев. – Мы видим, как правовые реформы изменили Казахстан, как воспряло общество, насколько многообразней стала общественно-политическая жизнь страны. И это стимулирует граждан к еще большей активности, – считает он. – Но необходимо помнить, что процесс этот должен обеспечиваться и высокой правовой культурой казахстанцев, расширением глубинных познаний в области прав и свобод человека и гражданина, соблюдением правовых обязанностей и уважением к закону. Как в свою очередь подчеркнул директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов, Конституция не просто правовой акт – это основа нашего государственного устройства, гарантирующая стабильность и процветание общества. А значит, соблюдение ее основ – гражданский долг каждого гражданина. – Казахстан гордится своим Основным законом, который отражает как нашу историческую идентичность, так и современные мировые тенденции. Принципы народовластия, равенства, единства и верховенства закона являются незыблемыми ценностями, которые определяют направление долгосрочного развития страны. Наш Основной закон соответствует вызовам времени, отражает актуальные запросы общества и обладает мощным потенциалом для дальнейших эволюционных преобразований политической системы и социально-экономических отношений, – подчеркнул спикер. Также в ходе дискуссии эксперты отметили, что рекомендации, выработанные на этой диалоговой площадке, направлены на дальнейшее совершенствование конституционного правосудия и укрепление верховенства права в стране. Итоги форума подтвердили важность диалога между государством, обществом и международными экспертами для продвижения демократических ценностей и обеспечения верховенства закона. #правосудие #обращения #Конституционный суд #закон и порядок