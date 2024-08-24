Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений

Накануне Дня Конституции РК площадку для диалога и обмена мнениями о роли конституционного контроля за соблюдением прав и свобод человека предоставили Институт парламентаризма и Конституционный суд РК.

Международная научно-прак­тическая конференция «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства» собрала внушительный пул экспертов – действующих судей Конституционного суда, депутатов Парламента, представителей офиса ОБСЕ в Астане, а также ученых-юристов из Германии, Финляндии, Швейцарии, Узбекистана и Кыргызстана.

Главная дискуссия развернулась вокруг принципов и инст­рументов совершенствования конституционного правосудия для обеспечения устойчивого развития государства и общества.

– Важность такого откровенного разговора в многостороннем формате переоценить сложно, – отметила, открывая конференцию, председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова. – Ведь обеспечение конституционной законности является не только задачей Конституционного суда, но и обязанностью каждого государственного органа и должностного лица в рамках нормотворческого процесса и правоприменительной практики.

С января 2023 года по август нынешнего КС рассмотрел более 7 тыс. обращений граждан. По итогам конституционной проверки принято 49 итоговых нормативных постановлений.

В 10 итоговых решениях сделаны выводы о несоответствии Конституции проверенных законов и подзаконных актов. 29 норм законодательства признаны соответствующими Конституции.

В 12 итоговых решениях КС дал новое нормативно-правовое истолкование через призму конституционных гарантий защиты прав человека. В рамках конституционного производства проанализировано свыше 500 действующих правовых норм.

Главные поводы обращения граждан – проверка конституционности отдельных положений пенсионного, уголовного и уголовно-процессуального законодательств, Кодекса об административных правонарушениях, Налогового кодекса, закона о государственной службе, нормативных постановлений Верховного суда.

Наибольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах.

Как отмечалось в ходе мероприятия, в стране на постоянной основе осуществляется разработка конкретных рекомендаций путем выявления факторов, препятствующих получению гражданами Казахстана гарантий верховенства закона.

Отметила это и депутат Сената Парламента Айнур Аргынбекова, подчеркнув, что реформа 2022 года заложила новую модель системы сдержек и противовесов между всеми ветвями власти, где институциональным механизмом защиты прав и свобод человека, обеспечения верховенства закона на всей территории страны стал вновь созданный Конституционный суд.

– Конституционный суд выполняет еще одну важную роль – инструмента мониторинга законодательства на предмет соответствия Основному закону страны, – подчеркнула Айнур Аргынбекова.

По мнению депутата Мажилиса Магеррама Магеррамова, соблюдение верховенства закона невозможно без обратной связи от населения и повышения правовой грамотности казахстанцев.

– Мы видим, как правовые реформы изменили Казахстан, как воспряло общество, насколько многообразней стала общественно-политическая жизнь страны. И это стимулирует граждан к еще большей активности, – считает он. – Но необходимо помнить, что процесс этот должен обеспечиваться и высокой правовой культурой казахстанцев, расширением глубинных познаний в области прав и свобод человека и гражданина, соблюдением правовых обязанностей и уважением к закону.

Как в свою очередь подчеркнул директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов, Конституция не просто правовой акт – это основа нашего государственного устройства, гарантирующая стабильность и процветание общества. А значит, соблюдение ее основ – гражданский долг каждого гражданина.

– Казахстан гордится своим Основным законом, который отражает как нашу историческую идентичность, так и современные мировые тенденции. Принципы народовластия, равенства, единства и верховенства закона являются незыблемыми ценностями, которые определяют направление долгосрочного развития страны. Наш Основной закон соответствует вызовам времени, отражает актуальные запросы общества и обладает мощным потенциалом для дальнейших эволюционных преобразований политической системы и социально-экономических отношений, – подчеркнул спикер.

Также в ходе дискуссии эксперты отметили, что рекомендации, выработанные на этой диалоговой площадке, направлены на дальнейшее совершенствование конституционного правосудия и укрепление верховенства права в стране.

Итоги форума подтвердили важность диалога между государством, обществом и международными экспертами для продвижения демократических ценностей и обеспечения верховенства закона.