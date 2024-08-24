Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
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Минэнерго РК сделало заявление по соглашению ОПЕК+, передает Kazpravda.kz
Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+.
«Казахстан актуализировал План компенсации, включая перепроизводство в июле и направил в секретариат ОПЕК. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации», - говорится в заявлении ведомства.