Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане

В рамках 5-х Всемирных игр кочевников в Астане торжественно открылась выставка фотографий и художественных работ под названием «Дух кочевников: бескрайние горизонты», передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Выставка «Дух кочевников: бескрайние горизонты» представляет собой уникальную возможность погружения в мир кочевой культуры. Посетители могут увидеть эксклюзивные работы казахстанских фотографов Анзора Гасаева и Александра Кузнецова, британского мастера Коннора МакНила (TheFella) и венгерского режиссера Карачонь Шандора. Эти художники впервые представили зрителям редкие и интересные моменты из жизни кочевников, а также потрясающие пейзажи со всех уголков мира.

Выставка разделена на несколько тематических зон, каждая из которых раскрывает разные аспекты жизни кочевников и их глубокую связь с природой.

Выставка будет проходить до 17 сентября.