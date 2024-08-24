Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Еще недавно Роберт Кеннеди-младший и Дональд Трамп обменивались критикой в отношении друг друга. Теперь независимый кандидат Кеннеди снял свою кандидатуру в пользу республиканца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Jemal Countess/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отказался от дальнейшего участия в предвыборной борьбе и объявил о поддержке кандидата от Республиканской партии, бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Как указал Кеннеди в пятницу, 23 августа, он подал в суд в Пенсильвании заявление о выходе из президентской гонки, передает корреспондент информационного агентства AP перед запланированным выступлением политика в штате Аризона.

«Я больше не верю, что у меня есть реальный путь к победе на выборах», - сказал Кеннеди на пресс-конференции.

Через несколько часов после мероприятия с участием Кеннеди в соседнем Глендейле запланирован предвыборный митинг Трампа. Его штаб ранее сообщил, что в акции примет участие «особенный гость», но команды обоих политиков не уточняли, будет ли этим гостем Роберт Кеннеди.

Менее чем неделей ранее Кеннеди-младший представил необходимое количество подписей для включения в избирательный бюллетень.