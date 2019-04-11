Назначен вице-министр образования и науки РК

Постановлением Правительства РК Жакыпова Фатима Надыровна назначена на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Ф. Жакыпова родилась в 1968 году в г. Алматы.
В 1991 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, в 2009 году Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.
Работала на различных должностях в системе Казахского государственного университета им. Аль-Фараби. В 2001 году была назначена проректором Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати, с 2008 по 2011 годы работала проректором Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. Занимала должности заместителя директора, директора департамента в Министерстве образования и науки РК.
С 2014 по 2016 годы работала исполнительным директором Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета.
С 2016 года занимала должность ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Доктор экономических наук, профессор.
Награждена орденом «Құрмет».
Ф. Жакыпова родилась в 1968 году в г. Алматы.
В 1991 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, в 2009 году Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.
Работала на различных должностях в системе Казахского государственного университета им. Аль-Фараби. В 2001 году была назначена проректором Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати, с 2008 по 2011 годы работала проректором Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. Занимала должности заместителя директора, директора департамента в Министерстве образования и науки РК.
С 2014 по 2016 годы работала исполнительным директором Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета.
С 2016 года занимала должность ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Доктор экономических наук, профессор.
Награждена орденом «Құрмет».