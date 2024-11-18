Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК

15 ноября по согласованию с Аппаратом Президента приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан полковник Хамидуллин Еркебулан Казбекович назначен заместителем Главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу
Сегодня вновь назначенного офицера личному составу Главного командования представил заместитель Министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.
- Полковник Хамидуллин – опытный офицер, прошедший серьезную школу службы в специальных государственных органах. Его профессионализм, преданность делу и высокие моральные качества не вызывают сомнений. Уверен, что Еркебулан Казбекович внесет значительный вклад в развитие тылового обеспечения наших войск. Поздравляю его с назначением и желаю успехов в новой должности! - отметил генерал-майор Ансаган Балтабеков.
Полковник Еркебулан Хамидуллин является кавалером ордена «Айбын» II степени и до назначения на эту должность с 2005 года прошел служебный путь на различных офицерских должностях в специальных государственных органах.