Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК

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15 ноября по согласованию с Аппаратом Президента приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан полковник Хамидуллин Еркебулан Казбекович назначен заместителем Главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сегодня вновь назначенного офицера личному составу Главного командования представил заместитель Министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.

- Полковник Хамидуллин – опытный офицер, прошедший серьезную школу службы в специальных государственных органах. Его профессионализм, преданность делу и высокие моральные качества не вызывают сомнений. Уверен, что Еркебулан Казбекович внесет значительный вклад в развитие тылового обеспечения наших войск. Поздравляю его с назначением и желаю успехов в новой должности! - отметил генерал-майор Ансаган Балтабеков.

Полковник Еркебулан Хамидуллин является кавалером ордена «Айбын» II степени и до назначения на эту должность с 2005 года прошел служебный путь на различных офицерских должностях в специальных государственных органах.

#назначение #Нацгвардия

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