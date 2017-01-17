Названы даты рассмотрения Закона РК "О кинематографии"
Жания Уранкаева
В марте текущего года Закон "О кинематографии" будет внесен в Правительство, а в мае предусмотрено его рассмотрение в Парламенте. Об этом на заседании Правительства заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам министра, в целях дальнейшего развития отрасли кино в план законопроектных работ на текущий год вошла разработка проекта Закона "О кинематографии".
"Данный закон будет определять правовые основы деятельности в данной сфере, поможет установить механизмы господдержки, а также принципы регулирования общественных отношений в процессе производства фильмов. В марте текущего года документ будет внесен в Правительство, а уже в мае предусмотрено его рассмотрение в Парламенте", – проинформировал он.
В ходе своего выступления глава МКиС доложил, что за последний год в Казахстане пополнился ряд успешных фильмов, востребованных не только на внутреннем, но и на мировом рынке.
"Среди них лидер казахстанского и российского проката прошлого года – фильм "28 панфиловцев", пятая часть киноэпопеи "Путь лидера" – "Так сложились звезды", картина Акана Сатаева "Дорога к матери", анимационный мультфильм "Қазақ елі" и многие другие. Всего за последние три года в широком мировом прокате было представлено 75 картин киностудии "Казахфильм". Все они смогли достойно представить возможности казахстанского кинематографа", – перечислил министр.
Отметим, что в феврале прошлого года Правительством было дано поручение разработать проект Концепции развития кинематографии. В течение года проект документа был разработан и прошел широкое обсуждение. С учетом лучших мировых практик были определены основные подходы развития отрасли.
В целом все основные направления развития отрасли обозначены в проекте разработанной Концепции. Ожидается, что с ее принятием будет решен целый ряд вопросов касательно дальнейшей государственной поддержки отрасли, производства, хранения и оцифровки киноматериалов, преобразования действующей инфраструктуры и многое другое.
Напомним, ранее свои предложения по улучшению отечественного кинематографа озвучил известный режиссер Акан Сатаев.