Названы пять самых популярных курортных зон Казахстана

В Бюро национальной статистики отмечают, что туристическая отрасль Казахстана демонстрирует уверенный рост, сообщает Kazpravda.kz
По итогам первого квартала 2026 года Казахстан принял 3 млн иностранных путешественников, а количество выехавших за рубеж граждан Казахстана составило 2,47 млн человек (по итогам 2025 года Казахстан посетили 15,7 млн иностранных посетителей, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).
Основной поток иностранных посетителей по-прежнему формируют соседние страны. На первом месте находится Узбекистан, откуда прибыло 1,1 млн человек. Далее следуют Кыргызстан - 723,5 тыс. человек и Россия - 564,7 тыс. человек.
Одновременно продолжает расширяться туристическая инфраструктура страны. По состоянию на 1 апреля 2026 года в Казахстане функционировало 4 505 объектов размещения - гостиниц, отелей, баз отдыха и других средств размещения. За год их количество увеличилось на 192 объекта.
За январь–март в местах размещения остановились 2 млн гостей, из которых более 802 тыс. человек выбрали курортные зоны Казахстана.
Самыми популярными курортными направлениями стали:
Алматинский горный кластер – 509,3 тыс. посетителей;
Щучинско-Боровская курортная зона – 116,7 тыс. человек;
Мангистауская курортная зона – 53,3 тыс. человек;
Туркестанская туристическая зона – 39,4 тыс. человек;
Алтайская курортная зона – 30,3 тыс. человек.
Объем услуг, оказанных местами размещения за первый квартал 2026 года, достиг 69,4 млрд тенге, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продолжает развиваться и гостиничный сектор. Сегодня в Казахстане работают 23 гостиницы категории «5 звезд», 45 гостиниц категории «4 звезды» и 26 гостиниц категории «3 звезды».