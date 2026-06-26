Названы пять самых популярных курортных зон Казахстана

Туризм

В Бюро национальной статистики отмечают, что туристическая отрасль Казахстана демонстрирует уверенный рост, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам первого квартала 2026 года Казахстан принял 3 млн иностранных путешественников, а количество выехавших за рубеж граждан Казахстана составило 2,47 млн человек (по итогам 2025 года Казахстан посетили 15,7 млн иностранных посетителей, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

Основной поток иностранных посетителей по-прежнему формируют соседние страны. На первом месте находится Узбекистан, откуда прибыло 1,1 млн человек. Далее следуют Кыргызстан - 723,5 тыс. человек и Россия ­­- 564,7 тыс. человек.

Одновременно продолжает расширяться туристическая инфраструктура страны. По состоянию на 1 апреля 2026 года в Казахстане функционировало 4 505 объектов размещения - гостиниц, отелей, баз отдыха и других средств размещения. За год их количество увеличилось на 192 объекта.

За январь–март в местах размещения остановились 2 млн гостей, из которых более 802 тыс. человек выбрали курортные зоны Казахстана.

Самыми популярными курортными направлениями стали:

Алматинский горный кластер – 509,3 тыс. посетителей;
Щучинско-Боровская курортная зона – 116,7 тыс. человек;
Мангистауская курортная зона – 53,3 тыс. человек;
Туркестанская туристическая зона – 39,4 тыс. человек;
Алтайская курортная зона – 30,3 тыс. человек.

Объем услуг, оказанных местами размещения за первый квартал 2026 года, достиг 69,4 млрд тенге, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжает развиваться и гостиничный сектор. Сегодня в Казахстане работают 23 гостиницы категории «5 звезд», 45 гостиниц категории «4 звезды» и 26 гостиниц категории «3 звезды».

#туризм #курорт #гостиницы #отели

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