Лучшее место для переезда в Центральной Азии: Казахстан стал лидером рейтинга

Туризм
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстан возглавил рейтинг стран Центральной Азии по привлекательности для переезда в новом Global Relocation Index 2026, который ежегодно составляет международная компания Rumavi, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

В общем мировом рейтинге республика заняла 77-е место среди 192 стран, набрав 62,9 балла. Это лучший результат среди государств Центральной Азии.

Казахстан — лидер региона

При составлении рейтинга эксперты оценивали страны по четырем основным направлениям:

финансовые условия и налоговая система;

качество жизни и здравоохранение;

безопасность и стабильность;

условия для переезда и адаптации.

По итогам исследования Казахстан получил:

79 баллов — за финансовые условия и налогообложение;

60 баллов — за качество жизни и здравоохранение;

60 баллов — за безопасность и стабильность;

51 балл — за условия для переезда и адаптации.

Среди стран Центральной Азии Казахстан занял первое место. Далее расположились:

Узбекистан — 59,9 балла;

Кыргызстан — 59,3;

Таджикистан — 55,1;

Туркменистан — 52,3.

Для сравнения, Азербайджан получил 61,5 балла, Россия — 58,9, Китай — 58,6.

Какие страны стали лучшими в мире

Лидером Global Relocation Index 2026 стала Эстония, набравшая 72,8 балла. По данным авторов исследования, высокое место стране обеспечили развитая банковская система, благоприятный деловой климат, доступное жилье и большое количество зеленых зон. Единственным заметным недостатком эксперты назвали климат — по этому показателю Эстония получила лишь 20 баллов из 100.

В первую десятку рейтинга также вошли:

Эстония;

Сингапур;

Малайзия;

Португалия;

Тайвань;

Литва;

Гонконг;

Сент-Китс и Невис;

Чехия;

Мальта.

Как составляли рейтинг

В исследовании оценивались 192 страны и территории по 24 критериям, включая стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, налоговую систему, банковскую инфраструктуру и условия адаптации иностранцев.

Все показатели были объединены в четыре крупных блока, после чего каждой стране присваивался итоговый балл по шкале от 0 до 100.

Кроме общего рейтинга, Rumavi подготовила отдельные списки для семей, пенсионеров, цифровых кочевников, предпринимателей и тех, кто выбирает страну с наиболее выгодной налоговой системой.

Авторы исследования подчеркивают, что Global Relocation Index является независимым аналитическим проектом и не связан с коммерческими интересами.

#Казахстан #рейтинг

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