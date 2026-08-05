Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Ксения Черника
Государственный региональный природный парк «Сырдарья-Туркестан» укрепляет позиции одного из наиболее востребованных центров экологического туризма юга Казахстана. За первые месяцы 2026 года его филиалы – Боралдай, Сырдарья и Туркестан – посетили 13 262 человека. Рост интереса к особо охраняемой природной территории свидетельствует о возрастающем спросе на внутренний туризм, ориентированный на знакомство с уникальными природными комплексами и экологическое просвещение.