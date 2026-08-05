Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»

Туризм
Ксения Черника

Государственный региональный природный парк «Сырдарья-Туркестан»­ укреп­ляет позиции одного из наиболее востребованных цент­ров экологического туризма юга Казахстана. За первые месяцы 2026 года его филиа­лы – Боралдай, Сырдарья и Туркестан – посетили 13 262 человека. Рост интереса к особо охраняе­мой природной территории свидетельствует о возрастаю­щем спросе на внутренний туризм, ориентированный на знакомство с уникальными природными комплексами и экологическое просвещение.

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Как сообщила на брифинге руководитель отдела туризма парка Айгерим Тажиева, развитие туристической инфраструктуры ведется с соблюдением принципов рационального природопользования. Для реализации проектов в сфере экотуризма в долго­срочное пользование переданы 47,3 га земель, а сотрудничество осуществляется с 14 землепользователями. Такой подход позволяет развивать туристические сервисы без ущерба для природы.

Особое внимание уделяется формированию экологической культуры среди подрастаю­щего поколения. В этом году парк наладил взаимодействие с 15 школами региона. В рамках школьных лесничеств ребята принимают участие в посадке деревьев, природоохранных акциях, экс­курсиях и образовательных проектах, которые, по мнению специалистов,­ становятся эффективным инструментом воспитания ответственного отношения к природному наследию.

Повышается и качество турис­тического сервиса. На территории парка установлены три информационных пунк­та, для удобства посетителей внедрена система безналичной оплаты. Цифровизация услуг – важный элемент современной инфраструктуры, позволяющий сделать посещение природных объектов более комфортным и доступным.

Одним из приоритетов остается и обеспечение пожарной безопасности. Комплекс принятых мер дает результаты. Во втором квартале 2026 года на территории природного парка «Сырдарья-Туркестан» не зарегистрировано ни одного лесного пожара.

Сегодня парк выполняет несколько важных задач: сохраняет биоразнообразие долины Сырдарьи, развивает экотуризм, внедряет­ современные сервисы для посетителей, формирует экологическое сознание молодежи. Эти направления соответствуют государственной политике по развитию внутреннего туризма и сохранению природного капитала страны.

Интерес казахстанцев к путешествиям по особо охраняемым природным территориям продолжает расти. Это означает, что такие объекты, как парк «Сырдарья-Туркестан»­, становятся важными центрами экологического образования, туризма и регионального развития.

#туризм #парк #экотуризм #Сырдарья Туркестан

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