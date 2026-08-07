Туристы на Канарах сделают вклад в сохранение природы

Вместо обязательного туристического сбора власти Канар приглашают путешественников вкладываться в местные проекты по восстановлению природы и поддержке общин, чтобы сделать туризм устойчивым, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

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Канарские острова, славящиеся круглогодичным солнцем, мягким климатом, идеальными для отдыха и водных видов спорта пляжами и богатым биоразнообразием, остаются одним из самых популярных туристических направлений.

В 2025 году испанский архипелаг принял 18,4 млн гостей, которые в среднем проводили здесь около девяти дней. В отличие от других испанских направлений, таких как Барселона и более широкий регион Каталонии, на Канарских островах туристический сбор с приезжих не взимается — однако вскоре путешественники смогут добровольно делать взносы в поддержку усилий по устойчивому развитию островов.

Правительство Канарских островов запустило инициативу Фонд регенерации туризма и восстановления природы Канарских островов (RegNext) при поддержке Испанского туристического офиса в Великобритании, чтобы финансировать экологические и социальные проекты.

Система будет действовать на островах Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Ла-Гомера и Эль-Йерро.

RegNext призван гарантировать, что доходы от туризма укрепляют экологический, социальный и культурный потенциал архипелага, а также закрепляют за Канарскими островами статус одного из лидеров в сфере регенеративного туризма и инкубатора устойчивого развития.

«На начальном этапе RegNext будут отобраны пять пилотных проектов: по одному на каждом из островов с наибольшей туристической нагрузкой и ещё один сквозной проект социального характера, охватывающий весь архипелаг», — сообщили в ведомстве по туризму Канарских островов.

«Для их реализации Комиссия [Альянса за регенеративный туризм] разработает добровольную, отслеживаемую и прозрачную систему финансирования, которая позволит направлять ресурсы напрямую и адресно на проекты по регенерации».

Проекты, финансируемые через RegNext, будут оцениваться по достигнутым результатам, включая сокращение выбросов, восстановление мест обитания дикой природы, восстановление популяций видов, улучшение ландшафта, создание «зелёных» рабочих мест и, в свою очередь, снижение бедности.

По данным ведомства по туризму Канарских островов, отрасль помогает бороться с безработицей: в ней заняты 280 534 человека.

Одним из партнёров RegNext стала easyJet holidays. Назвав инициативу «большим шагом вперёд для регенеративного туризма», британский туроператор подписал меморандум о взаимопонимании вместе с другими игроками туристической отрасли, такими как TUI, Expedia, Jet2 и Jet2holidays. Подписание соглашения также поддержала UN Tourism.