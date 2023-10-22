Не Барби. И это просто замечательно

Можно получить профессию технолога по кузнечному производству, работать в снабжении и крановщицей на заводе, но найти свое призвание в творчестве и стать известной всему городу, создавая невероятные куклы.

У павлодарки Натальи Сафроновой все именно так – она никогда не увлекалась творчеством, не рисовала и не лепила в детстве, не ходила в художественную школу и много лет своего трудового пути отдала вполне обычным профессиям. Но десять лет назад в ее жизнь просто ворвались куклы.

– Как-то у меня накопился большой отпуск, месяца полтора, как раз перед Новым годом. И я подумала, что же внукам интересное сделать – не хотелось магазинные подарки покупать, – вспоминает свой путь в творчество Наталья Сафронова. – Интернет тогда уже хорошо работал и был доступен – я начала поиск идей. Совершенно случайно попала на сайт-форум кукольников. И просто пропала там. Показалось интерес­ным, что можно самой делать вот такие куклы – они как живые, не с одинаковыми лицами, а уникальные. Это стало для меня открытием. Так я узнала о полимерной глине – по сути, о пластике, из которого и лепят лица кукол, – и начала поиск глины «Фимо» в своем городе. Она оказалась дорогой – средняя пачка в то время стоила две тысячи тенге, но меня это ничуть не смутило – думала о другом.

Внукам тогда Наталья сделала мягкие игрушки в подарок, но для себя начала заниматься созданием кукол. И за январь выполнила целых семь! А между тем на одну куклу тратится невероятное количество часов. Что говорить, если сейчас, когда у мастера уже десять лет опыта, на лепку лица и законченную голову уходит до трех дней. Но тогда это был настоящий азарт – не хотелось останавливаться, хотелось творить.

В первый год своего увлечения, когда в активе уже было около ста кукол, Наталья побывала на большом мастер-классе в Астане, покупала она и онлайн-обучение. Но так совпало, что все оно касалось создания кукол из самозатвердевающего пластика, а павлодарке больше по душе полимерная глина для запекания. Это мягкий, пластичный материал, но при обжиге в духовке при 100 градусах становится твердым, как фарфор.

Примерно четыре года Наталья входит в сообщество мастеров кукол со всего мира – здесь единомышленники делятся своим опытом, информацией. Но это общение нужно больше не для роста мастерства, а для расширения кругозора, связей. В общем, по сей день мастер отдает предпочтение собст­венной технологии и наработкам – на личном опыте предпочитает узнавать нюансы, улучшать своих героев. Инст­рументы для своего дела мастер позаимствовала у стоматологов, маникюрщиц, приспосабливает что-то из канцелярии. При этом Наталья считает, что сама технология совершенно не сложная и понятная каждому.

Из проволоки делается каркас, из фольги – болванка-заготовка для черепа, которая уже и покрывается полимерным пластиком. Конечно, именно процесс скульптурной лепки занимает больше всего времени и требует максимальной отдачи. Тонкие моменты – это цветопередача кожи, своего рода макияж, который создается при помощи сухой косметики или художественной пастели.

Каркас с уже готовой головой постепенно обрастает «мышцами» из синтепона – так формируется фигура. Для игровой куклы Наталья делает из пластика ручки до локтя и ножки до колена, для статуарной куклы – только ладони. Немало времени уходит на костюм.

Волосы – это отдельная история, ведь парики в миниатюре – тоже непростое дело. Для них шкурку с длинной шерстью козы специальной выделки павлодарка заказывает в Дагестане (и это очень недешево) – в нашей стране такого продукта нет. А там продумали такое мини-производство специально для кукол, и отправляют свой товар по всему миру. Зато кукольный волос получается максимально реалистичным.

Сегодня для создания кукол, пусть и ручной работы, создана целая индустрия. Например, есть фирмы, которые выпускают пластиковые глазки разных цветов и размеров, чтобы мастера не рисовали, а вставляли максимально реалистичные детали. Их Наталья заказывает в России – китайские пару раз подводили и плавились при запекании.

Есть даже специальные силиконовые молды для формирования лиц – в них утрамбовывается мягкая глина, а когда аккуратно извлекается, получается личико. Только вот и куклы выходят все как сестры-близнецы, так что у Натальи хоть и есть молды, их она предпочитает не использовать. И не удивительно: ведь конек мастерицы – портретные куклы.

За десять лет Наталья Сафронова создала сотни, а может, и тысячи кукол, признается, что после двухсотой – она была в первые три года творчества – просто перестала считать. Куклы Натальи живут в Германии, Чехии, Эмиратах, Франции и, конечно же, в России и Казахстане. Частенько их заказывают в подарок на юбилей, бывает даже семьями, парами – на свадьбу, на юбилей совместной жизни. В павлодарском Доме дружбы стоят 25 бабушек в национальной одежде – это был самый большой заказ, который мастер делала во время пандемии.

– Первые мои изделия были такие страшненькие (это я сейчас понимаю), а тогда мне казались красавицами. Самой первой куклой была героиня из кинофильма «Летучая мышь» – хорошо, что в костюме с маской, – улыбаясь рассказывает Наталья. – Но все же потихоньку рос­ло мастерство. И хотя я до сих пор не умею рисовать и буквально в 55 лет начала заниматься творчеством, думаю, что получается совсем неплохо. Впрочем, когда начинаю новую порт­ретную работу, каждый раз думаю, зачем же я взялась за это дело?

Мастер к себе придирчива, говорит, что практически после каждой готовой куклы остается ощущение, что можно было сделать еще лучше. Но главный ее критик – супруг Геннадий.

– Я частенько его зову взглянуть на кукол свежим взглядом. «Не похоже» – слышу всегда, – продолжает Наталья. – Буквально только последний год начинает соглашаться, что похоже. Он еще у меня технарь – инженер-механик, и вот его подсказки по пропорциям всегда к месту – где лоб увеличить, где затылок нарастить, где плечи подровнять. Однозначно нужен такой строгий критик. Похвалы от него не дождешься. Это про мою готовку он может петь дифирамбы, а с творчеством – строг. Но я-то вижу, как он переживает, когда приходят заказчики принимать работу.

Чтобы выполнить куклу максимально похожей на героя, Наталья просит как минимум три портретные фотографии с разных ракурсов, иногда даже в разном возрасте, сравнивает их, как меняются выражение, взгляд – так создается похожесть, так ей самой становится понятнее лицо.

Говорят, что куклы похожи на своих создателей. И Наталья с этим соглас­на – не раз это подмечали и посторонние люди. Причем даже сама мас­терица подчеркивает, что ей проще даются герои, удаленно похожие на нее – формой лица или, может, открытым взглядом. Такие лица, где видит свои черты, легче лепить.

Но если кто-то думает, что за десять лет такого творчества автору уже ничего нового не попадается, тот заблуждается. Во-первых, все лица портретных кукол разные. Во-вторых, кроме лица есть еще и полный образ – нередко кукол одевают в кос­тюмы цариц, героев фильмов. Этим летом на ярмарке к Наталье подошла женщина, которая, увидев работы павлодарки, сразу же заказала порт­ретную куклу для дочки в образе принцессы Софии из одноименного мультфильма. Пришлось Наталье искать в Интернете этот мультфильм, о котором она прежде и не слышала, чтобы создать полноценный образ.

Но при этом сама мастерица очень любит сказочных героев, например, Бабу-ягу – вот где можно дать волю фантазии. Когда у нее есть пауза между портретными заказами, создает тех кукол, с которыми можно поговорить. У заказчиков востребованы образы Жамбыла Жабаева и Абая.

– Зачем мне все это нужно, я не могу ответить даже себе самой, просто хочется творить, – подчеркивает Наталья Сафронова. – Это моя внутренняя потребность. Вот завершила работу в начале октября и недели две была занята другими делами – сын приехал, отмечали день рождения, словом, было не до кукол. И я уже скучаю. При этом у меня ни на минутку не было разочарования, что в свое время выб­рала не ту профессию или занималась не тем делом. Совершенно нет. Но последние десять лет в моей жизни есть кукла, и это здорово!