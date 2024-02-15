Величайшие фотографии дикой природы от National Geographic показали в Астане

Фоторепортаж
60
Дана Аменова
Корреспондент

В экспозиции выставки насчитывается более 70 удивительных снимков, отражающих 115-летнюю историю знаменитого журнала National Geographic, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Творческие работы известных зарубежных фотографов Майкла «Ника» Николса, Стива Винтера, Пола Никлена, Беверли Жубера, Дэвида Дубила просто поражают воображение. Они демонстрируют эволюцию искусства фотографии, от фотопленки и дистанционной съемки до подводных технологий. Через изменения в технике искусства фотографии публике открываются новые грани в исследовании дикой природы.

Проект, курируемый известным редактором фотографий природы Nature Pictures Кэти Моран, призван обратить внимание людей на то, что редкие виды животных находятся на грани исчезновения. Главный редактор казахстанской версии журнала National Geographic Еркин Жакып подчеркнул, что некоторые авторы снимков находились в некомфортных условиях ради того, чтобы сделать удачные кадры. 

Многообразие фауны представляют изображения животных, птиц и насекомых, обитающих в разных частях планеты. Впечатляющие иллюстрации типичного животного мира разных стран, континентов и материков завораживают с первых минут. Авторы призывают всех вспомнить о хрупкой красоте окружающего мира, задуматься о решении экологических проблем и охране природы.  

Под жарким и палящим африканским солнцем объективы камер были нацелены на, леопарда, птиц у водопоя, льва и гну, купающихся слонов, орангутана, гелады, жирафа стервятников на туше.

Особенно зрелищными и динамичными получились фотографии с хищниками, вышедшими на охоту, такими как свирепый лев, нападающий на гну и кермодский медведь над тушей буйвола, разогнавший воронью пирушку.

Идиллические картины  возникают при просмотре  снимков, где колибри пьёт нектар, а также колонии альбатросов, медоносной пчелы,белобрюхих панголинов и песчаных журавлей.

Ощущение вечной мерзлоты не покидает от изображений северного белого носорога, полярной лисы, полярного медведя, моржей, японских мамак и тюленей – крабоедов.

Покорить волны и узнать  некоторые тайны подводного царства позволяют кадры с южными китами, скатами, морскими львами, серыми китами, крокодилом, морскими перьями и голубой треской, нарвалами и акулами.

Фотовыставка «National Geographic: Величайшие фотографии дикой природы» в Астане продлится до 25 февраля.

#выставка #Нацмузей #дикая природа

Популярное

Все
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
В экстремальных условиях принимала роды бригада «неотложки» в Туркестанской области
Зарплаты «мертвым душам»
Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журналиста в клевете завершилась штрафом
Опыт сосуществования и солидарности
Бывают ли кредитные чудеса?
Штрафом реку не спасешь
Демографический рост в Казахстане требует подготовки к новым вызовам в сфере образования
Инвестиционный держите шаг!
Медиаксперты предложили меры по решению вопросов, связанных с этикой работников СМИ
В результате взрыва обрушилось здание магазина в Темиртау
К угрожающим рассылкам о «нападении» на казахстанские школы причастны жители стран СНГ
Жительница Жетісу родила тройню и стала многодетной мамой
Солдат службу не выбирает
Мгновения уходящей натуры
Урок для условно осужденных
Кокпар со звездами
О чем пишут земляки
Отменить экспортную пошлину на подсолнечник предлагает депутат Егизбаев
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
Жить надо по средствам
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Как изменилась численность казахстанцев за год
Застройщик в халате
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
В приоритете – реальное производство
Нужны понятные правила игры
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Кандасы помогут выучить язык
...А дома – лучше
А про надбавку позабыли
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Под лаской вкрадчивой резца
Новый год в объективе фотокорреспондентов «Казахстанской пр…
Тактильные ощущения
Настоящие мастера!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]