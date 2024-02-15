Величайшие фотографии дикой природы от National Geographic показали в Астане

В экспозиции выставки насчитывается более 70 удивительных снимков, отражающих 115-летнюю историю знаменитого журнала National Geographic, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Творческие работы известных зарубежных фотографов Майкла «Ника» Николса, Стива Винтера, Пола Никлена, Беверли Жубера, Дэвида Дубила просто поражают воображение. Они демонстрируют эволюцию искусства фотографии, от фотопленки и дистанционной съемки до подводных технологий. Через изменения в технике искусства фотографии публике открываются новые грани в исследовании дикой природы.

Проект, курируемый известным редактором фотографий природы Nature Pictures Кэти Моран, призван обратить внимание людей на то, что редкие виды животных находятся на грани исчезновения. Главный редактор казахстанской версии журнала National Geographic Еркин Жакып подчеркнул, что некоторые авторы снимков находились в некомфортных условиях ради того, чтобы сделать удачные кадры.

Многообразие фауны представляют изображения животных, птиц и насекомых, обитающих в разных частях планеты. Впечатляющие иллюстрации типичного животного мира разных стран, континентов и материков завораживают с первых минут. Авторы призывают всех вспомнить о хрупкой красоте окружающего мира, задуматься о решении экологических проблем и охране природы.

Под жарким и палящим африканским солнцем объективы камер были нацелены на, леопарда, птиц у водопоя, льва и гну, купающихся слонов, орангутана, гелады, жирафа стервятников на туше.

Особенно зрелищными и динамичными получились фотографии с хищниками, вышедшими на охоту, такими как свирепый лев, нападающий на гну и кермодский медведь над тушей буйвола, разогнавший воронью пирушку.

Идиллические картины возникают при просмотре снимков, где колибри пьёт нектар, а также колонии альбатросов, медоносной пчелы,белобрюхих панголинов и песчаных журавлей.

Ощущение вечной мерзлоты не покидает от изображений северного белого носорога, полярной лисы, полярного медведя, моржей, японских мамак и тюленей – крабоедов.

Покорить волны и узнать некоторые тайны подводного царства позволяют кадры с южными китами, скатами, морскими львами, серыми китами, крокодилом, морскими перьями и голубой треской, нарвалами и акулами.

Фотовыставка «National Geographic: Величайшие фотографии дикой природы» в Астане продлится до 25 февраля.