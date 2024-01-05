Под лаской вкрадчивой резца

Музейный зал. Под звуки флейты в кругу света на подставке чуть заметно вращается статуэтка на библейскую тему. Фигуры Адама и Евы медленно выступают из тени, словно с них сползает покрывало. На ветках в райском саду горят заветные плоды. Зрелище завораживающее, «залипаешь» с открытым ртом. Хочется рассмотреть каждую деталь, каждый завиток, каждый контур…

– Нравится? – улыбается резчик-ювелир, создатель и владелец дома-музея Юрий Костанянц. – Смотри дальше. Здесь у нас экспозиция по истории Казахстана.

Скульптур так много и каж­дая настолько эффектная, что я теряюсь, с чего начинать. Приступать к осмотру с цент­ра? По кругу по часовой стрелке? Юрий Михайлович подтверждает: только в зале на первом этаже около сотни экс­понатов, все уникальные. Так и тянет потрогать руками, но нельзя – музей есть музей. И к тому же многие детали реально хрупкие, например, военные пики или флагштоки.

Вот композиция, посвященная полководцу XVI–XVII веков Карасай-батыру, у ноги военачальника – барс. Батыр выг­лядит невозмутимым, зато у кошки все мускулы напряжены, клыки оскалены. Все ровно по преданию, сохранившемуся до наших дней, за полководцем всюду следовал барс, который вместе с хозяином бросался в атаку на врага.

Рядом скульптура Отеген-батыра – защитника казахской земли от джунгаров. По легенде, воину был предан волк. Зверь изображен в момент ярости, готовый вцепиться в любого, от кого исходит угроза для батыра. Чем больше смотришь, тем сильнее ощущение, что скульптура оживает.

Истории Казахского ханства посвящены скульптуры хана Тауке – объединителя казахских земель. Сзади владыки, как опора, три бия, которые поддерживали его политику. И скульп­тура Касым-хана в окружении флагов – символа объединения казахов.

– Это тоже из истории? – с недоверием смотрю я на фигуру всадника, удерживающего посаженных на цепь львов.

Сам воин – воплощенная ярость, конь под ним хрипит, рвется. Полководец одной рукой натягивает поводья, другой железной хваткой сжимает цепь с хищниками. Фантастика. Неужели такое возможно в жизни?

По соседству похожая по смыслу скульп­тура с правителем на высоком троне. У хана гордо поднятая голова, властные черты, прямая спина. С обеих сторон престола – свирепые тигры-убийцы. Трон, как колесницу, тянет символическое конное войско, ощетинившееся копьями, вооруженное луками, щитами…

– Конечно, это аллегории, – объясняет Юрий Михайлович. – Скульптуры олицетворяют эпоху Чингисхана и покорение им целых народов.

Второй этаж музея – царство фольк­лора, мифов, сказок. Чего только стоит серия, изображающая народного любимца Алдара Косе! Смотришь на плутоватую физиономию – и в памяти оживает детская сказка: «Глаза у Алдара Косе были острые, ноги быстрые, руки проворные, а ум еще проворнее. Любил Алдар Косе пошутить и посмеяться, особенно над глупцами и скрягами».

Я перехожу от одного экспоната к другому, то и дело восклицая «вау!», «круто!» Чего только стоят часы, полностью выполненные из дерева. Шестеренки на ходиках не уступают металлическим, точно отсчитывают минуты! На память приходят строки поэта XIX века Евгения Баратынского о работе скульп­тора: «Под лаской вкрадчивой резца».

Мастер улыбается и признается: для зрителей выставлена только часть произведений. Сотни изделий спрятаны на складах и в подсобках по той простой причине, что в залах не хватает места. Их достают и показывают во время тематических выставок, например, на Наурыз, к Дню Победы. Композиции Костанянца – не мелочь в виде шкатулки или фигурки на журнальный столик. Это сложные произведения величиной минимум два метра. Чтобы их разглядеть, нужно отодвинуться, приблизиться, оценить в целом, в нюансах…

– Никогда не подсчитывал, сколько деталей в той или иной работе, – говорит мастер. – Есть экспонаты, изготовление которых заняло по времени шесть-восемь месяцев. Зато они объемные, зрители часто говорят, что скульптуры выглядят как живые.

Секрет мастера

В команде Костанянца четверо мас­теров. Юрий Михайлович только «Казправде» соглашается приоткрыть музейное закулисье. В его рабочем кабинете сейчас несколько эскизов. Идея может возникнуть под впечатлением от прочитанной книги, услышанной песни, фильма, кем-то рассказанной истории… Сначала резчик делает наброски на бумаге, прорисовывает мелочи. Часто для достоверной передачи образа приходится обращаться к историкам – в научных сведениях всегда масса зацепок, отражающих характер персонажа и атмосферу времени. Плюс, конечно, Интернет в помощь.

– Есть какие-то особые секреты резьбы? – спрашиваю я по ходу экскурсии.

Юрий Михайлович вздыхает. Этот часто задаваемый вопрос ставит его в тупик. Он ведь не космичес­кими технологиями занимается, какие тут секреты?! Материал – орех, дуб, кедр – доставляют с юга страны. Помощники изготавливают из досок детали, иногда переделывая по много раз – пока не получится как надо, в соответствии с эскизом. Вырезанные фигуры шлифуются, собираются в композицию, склеиваются, покрываются морилкой, лаком.

– Смотри, – показывает Юрий Михайлович новогоднюю композицию «Знаки зодиака». – Сначала на станке выточили сферу. Затем вырезали камушки, каждый обточили, отшлифовали, наклеили. Все вручную. Ты будешь под лупой разглядывать – ни одного стыка, ни одной трещинки не найдешь.

И все-таки у резчиков есть свои профессиональные хитрости. Самыми пластичными и удобными в работе являются мягкие породы, например, осина или пихта. Но они же и самые недолговечные. Резьба по твердым породам требует намного больше усилий, времени, зато результат – на века.

Наиболее масштабная экспозиция – по истории Казахстана. Идея родилась сама собой и продолжает жить, развиваться, прирастать новыми образами. По словам умельца, все самое интересное, все ответы на вопросы кроются именно в истории. Не знать своего прошлого равносильно тому, чтобы не иметь будущего. Ежегодно серия пополняется новыми скульптурами легендарных батыров, правителей, ученых. Как оценивает сам мастер, проект «Великие люди Великой степи» готов на 90% и, конечно, уже является музейной изюминкой.

Отдельная тема – День Победы, который Юрий Михайлович называет святым. Я останавливаюсь возле фигуры бойца – олицетворения знаменитой советской песни «Журавли». К слову, 9 Мая она обязательно звучит здесь в исполнении Марка Бернеса: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…» Композиция сложная: тонко вырезанные птичьи крылья, на гимнастерке видны складки, и даже угадываются на лице бойца следы пыли и пота. Если прийти в музей 9 Мая, весь зал будет отдан под выставку, представляющую оружие Победы, военную технику, эпизоды сражений. Здесь традиционно размещают деревянные копии легендарной «Катюши», танка Т-34, железнодорожного эшелона, самолетов, подлодки… Сейчас, например, у мастера в работе эскиз композиции с говорящим названием «Двадцать восемь» – о героях-панфиловцах.

– Людей 9 Мая всегда много, вход бесплатный, – поясняет Юрий Михайлович. – Во дворе у нас построен макет блиндажа. Мы варим солдатскую кашу с тушенкой, угощаем, у многих слезы на глазах.

Этот проект, по словам мастера, тоже почти завершен. Не раз резчика просили продать некоторые из экспонатов. Но он отказывает в просьбах. Говорит: пусть городу останется как память.

Самое любопытное, что для Юрия Михайловича резьба была многие годы не более чем хобби. По профессии он пилот, окончил Кременчугское летное училище. «Исколесил» Восточный Казахстан на вертолете вдоль и поперек. Только после завершения летной карьеры в 1990 году Костанянц по-настоящему ушел в творчество. Возглавил областное объединение народных промыслов. В 2014 году 30 работ мастера были представлены на выставке в Париже.

Своими планами мастер старается не делиться – из суеверия. Предпочитает показывать и рассказывать, когда экспозиции полностью готовы. Только «Казправде» умелец приоткрывает детали. Во-первых, будет продолжен изумительный проект, посвященный миру животных. Зрителей ждут встречи с большими кошками, медведем, ловчими птицами. Во-вторых, в самом разгаре работа над замыслом с условным названием «Завоеватели Великой степи». Готовятся эскизы монументальных композиций величиной три-четыре метра, посвященные Александру Македонскому, Киру, Аттиле, Чингисхану, Тамерлану. С лошадьми, колесницами, шлемами, оружием...

Мой визит в необычный музей завершается. Юрий Михайлович гасит в зале свет и делится напоследок эпизодом из недавней встречи с молодежью в одном казахстанском вузе. Ему, как обычно, задали вопрос о секрете успеха. Он ответил словами, которые в свое время услышал от деда: «Хочешь чего-то добиться, занимайся любимым делом, хочешь многого добиться – занимайся одним делом».

– Ложусь – думаю о новой скульптуре, встаю – думаю о новых проектах, – заключает мастер. – Ничего не хочу распродавать. Хочу оставить эти проекты людям.