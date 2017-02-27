Не дать городищу стать пепелищем Ринат Кульмагамбетов, Атырауская область

Выразить обеспокоенность и вновь вдохновиться надеждой, что дело сдвинется с мертвой точки, собрались главный научный сотрудник столичного филиала Института археологии им. А. Маргулана Зейнолла Самашев, директор Центра сближения культур, археолог Карл Байпаков, доктор философии Гарифолла Есим, директор Института истории государства Буркитбай ­Аяган, писатели Роллан Сейсенбаев, Бисенгали Раушанов, историки и археологи. Встреча состоялась с участием министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, посетившего область.



Расположенное в 50 км от областного центра городище, точнее то, что от него осталось, когда-то было местом славных потомков Чингисхана, крупным торговым центром Золотой Орды, а затем и столицей Ногайской Орды и Казахского ханства. Считается местом захоронения семи ханов – золотоордынских, ногайских и казахского хана Касыма.



Теперь же здесь разрастается современный погост села Сарайшык, «наступающего» на историческое место. Большая часть древнего городища канула в Лету, в нашем случае – смыто водами Урала, в чьем изменчивом русле и находилось это поселение.



– Ранее сообщалось, что 345 гектаров территории городища смыто водой, оставшаяся часть составляла 5 гектаров. Однако, по результатам наших исследований, в данный момент сохранилась часть поселения площадью 46 гектаров, – сообщил руководитель областной госинспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия Мухамбеткали Кипиев.



По его словам, в прошлом году была снята копия с хранящейся в российском военно-историческом архиве рукописной карты, датированной 1861 годом. После наложения рисунка на снимок местности со спутника специалисты предположили, что сохранилась считавшаяся смытой цитадель, а также месторасположение «сахарного» озера и некоторых захоронений. Эта информация позволяет надеяться, что наиболее ценные исторические пласты городища не исчезли.



В прошлом году здесь начали укреплять берег реки. В порядок приведут 1,5 км береговой линии, на что планируется затратить порядка 1,6 млрд тенге. Окончание работ по проекту намечено на весну 2018 года. Без этого, по прогнозу ученых, в ближайшие 3–5 лет река смыла бы основную часть городища. Тем не менее на этом останавливаться нельзя: с целью изучения сохранившегося городища предстоит провести масштабные раскопки с последую­щей консервацией и реставрацией объектов археологического памятника.



– В 2014-м мы впервые внесли 8 городищ Великого шелкового пути, расположенных на территории Казахстана, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В текущем году будет продолжена работа на Сырдарьинском участке пути. Войдет ли Сарайшык в этот список, будет зависеть от эксперт­ного заключения и обоснования археологов, историков и научного сообщества, – отметил Арыстанбек Мухамедиулы.



Археолог Карл Байпаков сообщил, что, являясь одним из крупных городов Казахского ханства, Сарайшык сыграл важную роль в становлении казахской государственности. Работа над внесением в Список культурного наследия ЮНЕСКО ведется, городище вошло в Урало-Каспийский отрезок Шелкового пути, куда также будут внесены городища в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.



Сегодня верный хранитель городища – директор историчес­кого мемориального комплекса «Хан ордалы Сарайшык» Молдаш Бердимуратов. Здесь собраны предметы быта, монеты, представлен макет поселения и соз­даны экспозиции по мотивам легенд тех времен. Постоянные посетители музея – школьники и студенты, периодически сюда приезжают гости – в составе различных делегаций, живо интересуются историей Казахстана иностранцы.



Проводившиеся в предыдущие годы раскопки позволили вскрыть лишь десятую часть, что не может дать полного представления о городе. Нет древних стен, сохранившихся помещений или зданий, не к чему прикоснуться рукой, полнее ощутить дух тех времен. Поэтому наряду с археологической работой есть необходимость в создании этномемориального комплекса под открытым небом.



– Нужно использовать большой туристический потенциал городища и развивать это направление. Соответствующим управлением подготовлен проект, – сообщил руководитель региона Нурлан Ногаев, отметив, что это лучше всяких учебников и уроков пробудит интерес подрастающего поколения к изучению истории, а также позволит рассказать о богатом наследии зарубежным гостям.



Посещение Сарайшыка уже внесено в список туристических маршрутов для гостей и участников Международной выставки EXPO 2017 в Астане. Здесь планируется воссоздать атмосферу древнего поселения с постройкой фрагментов стен и зданий и созданием специальных зон для организации тематических теат­рализованных постановок, проведением ярмарок ремесленников. Также предполагается вовлечение гостей в национальные игры, катание на верблюдах, запланировано проведение фестивалей.



По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Диаса Джанибекова, сейчас музейный комплекс посещают около 10 тыс. человек в год. С реализацией комплексного плана число посетителей может вырасти в 2–3 раза. К тому же найдется много работы для предпринимателей и мастеров-ремес­ленников, для экскурсоводов и краеведов. В пример приведен ­построенный в качестве декораций к фильму «Орда» город Сарай-Бату в соседней Астраханской области Российской Федерации, который стал местом паломничества для тысяч туристов.



Подводя итоги, участники соб­рания выразили осторожный оптимизм, что озвученные инициативы и планы воплотятся в жизнь. Поживем – увидим. Лишь бы городище не стало остывшим пепелищем памяти. Исторической.



