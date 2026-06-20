В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»

фото Ерлана Омара

Представление новых изданий общест­венности совпало с юбилеем автора – вчера ученому исполнилось 60 лет. Со знаковой датой Дихана Камзабекулы поздравил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Поздравление от имени Главы государства зачитал заместитель пресс-секретаря Президента Камбар Ахмет:

«Уважаемый Дихан Камзабекулы! Поздравляю вас с юбилеем. Наши соотечест­венники знают вас как видного ученого, передового педагога, талант­ливого организатора в сфере высшего образования и опытного аналитика в медиа­отрасли. Ваш путь, который вы начали в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, был продуктивным. Вы внесли огромный вклад в развитие образования и науки. Вы исследовали жизнь и наследие деятелей Алаш, напи­сали труды, которые представляют большую ценность для будущего поколения. Верю, что и впредь вы сделаете все для укрепления роли казахских СМИ, повышения авторитета печатных изданий и налаживания золотого моста между властью и народом. Желаю вам крепкого здоровья, творчес­ких успехов и семейного благополучия».

Теплые слова приветствия в адрес Дихана Камзабекулы направил Государственный советник РК Ерлан Карин. Его поздравление академику зачитал сотрудник Администрации Президента Калкаман Сарин: «Мы относимся к вам с особым почтением как к ученому, который пролил свет истины на неизвестные страницы нашей истории. Ваши труды я расцениваю как ценное сокровище, пополнившее копилку нашей национальной духовности, литературы и истории. На каком бы посту вы ни находились, вы всегда вносите свой вклад в успешную реализацию реформ Президента. Мы также высоко ценим вашу гражданскую позицию, направленную на защиту интересов государства и благополучие народа. Желаю вам здоровья и семейного благополучия. Пусть ваше перо будет крепким и острым».

Вклад Дихана Камзабекулы в возрож­дение исторической памяти народа отметил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Его приветственный адрес зачитала сенатор Бибигуль Жексенбай: «Мы уважаем вас как ученого, алашеведа, академика и общественного деятеля. Вы исследовали жизнь и судьбы деятелей Алаш, ваши труды, посвященные казахской литературе, ее потенциалу и глубине, являются важной составляющей отечественных гуманитарных наук. На любой должности вы остаетесь проводником созидательных ценностей, развития интеллектуального потенциала нации, формирования национального сознания. Вся ваша жизнь и деятельность являются примером верного служения народу и науке. Желаю вам крепкого здоровья, долгой жизни и семейного счастья».

О высокой оценке труда Дихана Камза­бекулы на ниве науки и просвещения, культуры и средств массовой информации говорила в своем поздравительном письме заместитель Премьер-минист­ра – министр культуры и информации Аида Балаева. Ее приветственный адрес зачитал заместитель председателя комитета информации МКИ Ерхан Таткен. В нем, в частности, отмечено: «Ваш вклад в развитие национальной культуры, казахского языка, истории и духовного наследия сложно переоценить. Сегодня вы плодотворно трудитесь во благо развития отечественной медиасферы. Желаем вам больших успехов на этом пути».

Свои поздравления в адрес юбиляра адресовали также руководитель аппарата Сената Парламента Максим Споткай, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, заместитель председателя АНК Марат Азильханов, президент НАН РК Ахылбек Куришбаев, президент Международной академии им. Ч. Айт­матова Абдылдажан Акматалиев, директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Зиябек Кабульдинов, ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков и другие.

После официальной части мероприя­тия состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып». Издания содержат ценные исторические сведения, архив­ные данные, воспоминания знаковых личностей в казахской истории с комментариями ученого.

Так, в книге «Байып» можно увидеть фрагменты писем выдающегося государственного и политического деятеля, организатора и лидера национально-демократической партии «Алаш» Алихана Букейхана. Из пояснений Дихана Камзабекулы к эпистолярным произведениям выдающегося алашординца можно узнать много ранее неизвестных сведений. К примеру, свои письма на казахском языке лидер партии «Алаш» подписывал как Ғалихан, используя казахскую специфическую букву «Ғ». И это является выражением уважения к родному языку, разговорному стилю народа. Как говорится, истина кроется в деталях.

Также читатель узнает интересные факты о знаменитом труде Ахмета Байтурсынулы «Әдебиет танытқыш», который увидел свет в 1926 году в Ташкенте. Почему книга была издана именно там? И почему 350 терминов, использованных в труде, заимствованы из устной народной речи?

Деятельность лидеров партии «Алаш» еще требует детального и глубокого изучения. В книге «Байып» Дихан Камзабекулы приводит ряд научно обоснованных фактов с пояснениями, что, несомненно, привлечет внимание историков, этнологов, литературоведов к этому труду. Как известно, одним из важных направлений деятельности алашординцев было просвещение. Они открывали школы, преподавали сами, подбирали учителей, проще говоря, занимались массовым просвещением.

И снова – о деталях. Мы узнаем, например, что Турар Рыскулов оказывал поддержку Аккагаз Досжан – первой выпускнице медицинского вуза. Также в книге приведены авторитетные мнения ученых о Туркестане, воспоминания дочери духовного деятеля Садуакаса кажы Гылмани, фрагменты трудов видного ученого Алексея Окладникова, посвященные изучению личности Абылай-хана, и другие содержательные сведения, которые будут интересны широкой общественности. Исторические и архив­ные данные, обогащенные научными исследованиями, – ценнейший материал для специалистов и обычных читателей, изучающих историю страны.

В книге «Елшіл жол» собраны публи­цистические материалы разных лет. Состоящий из трех разделов труд важен для молодых журналистов, ученых и всех, кому небезразлично будущее общества, в котором мы живем. Размышления на актуальные темы, мнение ученого по разным вопросам, в том числе глобального масштаба, а также классика журналистики – очерки будут хорошим подспорьем для всех, кто связал свою судьбу с медиасферой.

Поздравить Дихана Камзабекулы с выходом в свет двух новых книг пришли и коллеги по журналистскому цеху.

– Дихан с большим трепетом относится к теме алашеведения, он болеет за нее всей душой. За все эти годы он выпустил 17 книг, к которым сегодня прибавились еще две. Хочу отметить, что Дихан Камзабекулы сумел сформировать совершенно новый стиль в публицистике. Его труды полностью отвечают параметрам журналистских материалов, но при этом содержат глубокий научный анализ, – отметил известный государственный дея­тель, ученый, журналист Сауытбек

Абдрахманов.

– Было время, когда Дихан работал в газете «Ана тілі». Будучи аспирантом, он совмещал работу с учебой. Исследовал деятельность партии «Алаш», изучал жизненный путь ее представителей. Тогда же начался его путь к читателю, по которому он следует до сих пор, – подчеркнул журналист, писатель, публицист Жарылкап Бейсенбайулы.

В завершение мероприятия Дихан Камза­бекулы поблагодарил всех собравшихся. Гости познакомились с выставкой трудов ученого-алашеведа, организованной в Научной библиотеке ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, где и проходила встреча.