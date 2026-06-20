На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий

Энергетика
Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам акции собрано и вывезено 14,65 тонны бытового и производственного мусора

Фото: t.me/kazakhmys_news

На производственных площадках Группы компаний «Казахмыс» состоялся единый день благоустройства, объединивший работников предприятий в Жезказганском, Балхашском, Карагандинском регионах и Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации

В мероприятиях приняли участие 981 сотрудник. Проведены работы по очистке территорий, приведению в порядок производственных площадок, благоустройству прилегающих зон и улучшению санитарного состояния объектов.

По итогам акции собрано и вывезено 14,65 тонны бытового и производственного мусора. Также выполнены работы по уборке производственных территорий, покраске и побелке элементов инфраструктуры, благоустройству рабочих пространств и общественных зон.


В компании отмечают, что поддержание порядка на производственных объектах является неотъемлемой частью культуры производства, промышленной безопасности и ответственного отношения к окружающей среде.

Подобные мероприятия на предприятиях Группы «Казахмыс» проводятся на регулярной основе и направлены на создание комфортных условий труда, повышение культуры производства и поддержание надлежащего состояния производственной инфраструктуры.

#благоустройство #предприятия #«Казахмыс» #территории

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