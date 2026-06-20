Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний

Сенат
Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам встречи была отмечена необходимость дальнейшей консолидации усилий

Фото: пресс-служба Сената

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай приняла участие в работе круглого стола на тему «35 лет закрытия Семипалатинского ядерного полигона: память, ответственность, будущее», состоявшегося в Сенате Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz 

Мероприятие было организовано в преддверии 35-летия закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона — исторического решения, ставшего символом глобального антиядерного лидерства Казахстана.

В ходе обсуждения участники рассмотрели вопросы совершенствования государственной политики в отношении граждан и территорий, пострадавших от последствий ядерных испытаний, а также новые международные инициативы Казахстана в сфере ядерного разоружения и гуманитарной поддержки жертв ядерных испытаний.

Особое внимание сенатор уделила вопросам социальной защиты пострадавших граждан, медицинского мониторинга и научных исследований долгосрочных последствий радиационного воздействия, экологической реабилитации территорий бывшего полигона, а также подготовке к 35-летию его закрытия.

«Важно сохранить историческую память о трагических последствиях ядерных испытаний. В дальнейшем необходимо совершенствовать меры поддержки граждан, пострадавших от радиационного воздействия. Вопросы социальной защиты населения, укрепления системы медицинского сопровождения и устойчивого развития пострадавших регионов должны оставаться в числе приоритетов государственной политики», — подчеркнула сенатор.

Участники круглого стола также обсудили международную деятельность Казахстана в рамках Договора о запрещении ядерного оружия, а также инициативу Республики Казахстан и Республики Кирибати по созданию Международного трастового фонда помощи жертвам ядерных испытаний и восстановления окружающей среды.

По итогам встречи была отмечена необходимость дальнейшей консолидации усилий государственных органов, научного сообщества и международных партнёров для выработки эффективных механизмов поддержки пострадавших территорий и продвижения глобальной антиядерной повестки.

По результатам работы круглого стола планируется принятие резолюции с рекомендациями Правительству Казахстана, государственным органам и международным партнёрам.

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Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
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