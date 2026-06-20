Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сегодня по всей стране функционируют 267 полицейских классов 

Фото: Polisia.kz

МВД продолжает системную работу по развитию полицейских классов «Жас сақшы», направленную на патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование правовой культуры, гражданской ответственности и уважения к закону, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Сегодня по всей стране функционируют 267 классов «Жас сақшы», в которых обучаются более пяти тысяч школьников.

Проект объединяет активных и целеустремленных ребят, проявляющих интерес к вопросам общественной безопасности, служению обществу и правоохранительной деятельности. Обучение в полицейских классах способствует развитию лидерских качеств, дисциплины, уважения к государственным символам и национальным ценностям, а также формированию чувства ответственности за будущее страны.

Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, воспитанию законопослушного поведения и популяризации профессии полицейского среди молодежи.

В 2025-2026 учебном году состоялся выпуск трех классов «Жас сақшы» с общим количеством 52 учащихся, которые изъявили желание продолжить обучение в ведомственных высших учебных заведениях МВД, что свидетельствует о высокой эффективности проекта в формировании кадрового резерва органов внутренних дел. 

Знаковым событием стали первые выпуски учащихся полицейских классов в регионах страны.

В Алматы начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов лично вручил сертификаты выпускникам классов "Жас сақшы", отметив их вклад в укрепление дисциплины, патриотизма и правовой культуры.

В Актюбинской области начальник департамента полиции Каиркен Алиев также вручил сертификаты выпускникам профильного класса, подчеркнув важность воспитания молодежи в духе законности, гражданской ответственности и служения обществу.

Развитие полицейских классов "Жас сақшы" остается одним из важных направлений деятельности МВД по воспитанию молодежи в духе патриотизма, законности и уважения к правопорядку, формируя поколение ответственных граждан и будущих защитников страны.
 

#МВД #ЗИП #классы #Жас сакшы

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