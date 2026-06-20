Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается

О том, как идет реализация проектов, какие результаты достигнуты и насколько модернизация повлияет на транзитный потенциал страны, в интервью «Казахстанской правде» рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Бакытжан СЛЯМОВ.

фото предоставлено пресс-службой КГД

– Бакытжан Оразгалиевич, расскажите, какие именно таможенные посты сейчас проходят модернизацию?

– Для увеличения транзитно-логистического потенциала и укрепления внешнеэкономических связей Комитет государст­венных доходов Министерства финансов реализует масштабный проект по модернизации девяти автомобильных пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

Предусмотрено строительство новых современных пунктов с полной заменой устаревшей инфраструктуры. Эти объекты будут соответствовать международным стандартам. Их оснастят высокотехнологичным оборудованием для сканирования, досмотра и автоматического измерения транспортных средств.

Необходимо отметить, что все работы проводятся без фактичес­кого закрытия пунктов пропуска с учетом необходимости сохранения транзита и логистики.

В 2025 году запущено шесть автомобильных пунктов пропуска: это «Капланбек», «Атамекен», «Кольжат», «Алаколь», «Казыгурт» и «Темир баба».

В конце декабря 2025 года произведен технический запуск трех пунктов пропуска: «Тажен», «Майкапчагай» и «Бахты». Продолжаются мелкосрочные работы, которые не влияют на работоспособность объектов.

Также на сегодняшний день на казахстанско-узбекской границе проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска «Жибек жолы». Его проектная мощность составляет 70 тысяч физических лиц в сутки, две тысячи единиц легкового транс­порта, 200 автобусов. Ожидаемые сроки завершения реконструкции – сентябрь 2026 года.

– Как изменится время прохождения границы после завершения модернизации и есть ли уже первые результаты на обновленных пунктах пропуска?

– На новых объектах созданы все условия для комфортного и безопас­ного пересечения границы. В два раза расширена территория пунктов пропуска, увеличено количество полос движения транс­портных средств от двух до шести. Паспортный контроль водитель проходит не покидая кабину, среднее время прохождения границы сокращено до получаса за счет полной автоматизации процессов.

Отличительной чертой выступает единый технологический коридор, обеспечивающий непрерывное прохождение всех видов контроля без дополнительных остановок.

На сегодня Казахстан демонст­рирует опережающие темпы модернизации по сравнению с сопредельными странами.

– Какие цифровые технологии внедряются на таможенных постах и насколько они помогут сократить коррупционные риски?

– В целях повышения эффективности декларирования интегрирован функционал информационной системы KEDEN, который значительно сократит временные и материальные затраты участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). На сегодняшний день в рамках данной ИС автоматизировано 17 таможенных услуг.

Окончательной стадией модернизации пунктов пропуска станет запуск Главного диспетчерского управления в Астане. Завершить строительство здания планируется в сентябре 2026 года.

Все технологическое оборудование интегрировано в единую систему для управления логистикой прохождения пункта пропуска и осуществления централизованного управления и контроля процессов пересечения границы. Параллельно прорабатывается вопрос внедрения искусственного интеллекта для распознавания снимков сканированных грузов.

Кроме того, внедрена система электронной очереди в пунктах пропуска, которая позволила автоперевозчикам заблаговременно бронировать очередь и прибывать в день пересечения границы.

Проведение данных мероприя­тий увеличит объемы транзита, улучшит экономическую и инвестиционную привлекательность страны, обеспечит развитие приграничной инфраструктуры и создаст условия для комфортного прохождения границы для перевозчиков, физических лиц и туристов.

– С какими проблемами сталкивается ведомство при модернизации таможенных постов?

– Модернизация девяти автомобильных пунктов пропуска проводилась без фактического закрытия, поэтому одновременное использование реконструируемого объекта для пропуска транспортных средств через границу создавало сложности.

Большинство реконструируемых пунктов пропуска расположены в отдалении от поселений, в связи с чем возникали определенные трудности в организации доставки необходимых материалов и рабочих на стройплощадки. Также из-за сложных климатических условий на некоторых пунктах пропуска работы часто приостанавливались.

– Как модернизация повлияет на объем транзитных перевозок?

– Казахстан в силу своего гео­политического положения, экономического потенциала и исторических традиций выступает активным участником международной интеграции и глобальных экономических процессов. Экономика нашей страны, расположенной в центре Евразийского континента между рынками Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, во многом зависит от эффективного использования потенциально высоких транзитных возможностей государства.

Интеграция в мировую транс­портную систему требует соз­дания условий для максимально свободного передвижения товаров, что обуславливает создание современной инфраструктуры пунктов пропуска с высокой технической оснащенностью средствами таможенного контроля и автоматизацией бизнес-процессов.

Проводимая нами модернизация пунктов пропуска создает благоприятные условия для развития транзита и позволила увеличить пропускную способность пунктов пропуска с 640 тысяч автотранспортных средств в 2022 году до 1,7 миллиона по итогам 2025-го, продемонстрировав рост в 2,6 раза.

В 2026 году рост грузопотока в пунктах пропуска продолжается. Пропускная возможность увеличится до пяти миллионов автотранспортных средств, что позитивно повлияет на поступ­ления таможенных платежей и налогов в бюджет, увеличение объема транзитных перевозок и увеличение товарооборота с сопредельными странами.