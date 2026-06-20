Урегулирован механизм торговой надбавки

На площадке СЦК
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В стране усилен контроль над ценами на социально значимые продовольственные товары.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил вчера в Астане в ходе брифинга на площадке СЦК председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев, преж­де всего ужесточена админис­тративная ответственность за превышение предельно допус­тимой 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продукты питания. Если ранее нарушители получали предупреж­дение, то теперь предусмотрены штрафы в размере от пяти до 150 МРП. Кроме того, обновлены Правила внутренней торговли. На законодательном уровне разграничены функции оптовых поставщиков и розничных продавцов. Введены механизмы выявления так называемых непродуктивных посредников, которые не создают добавленной стоимости, но влияют на конечную цену товара.

– В рамках данной работы также урегулирован механизм формирования торговой надбавки на социально значимые продовольст­венные товары. Запрещается включать в нее расходы, связанные с выплатой вознаграждений, выплачиваемых субъекту внутренней торговли, скрытые комиссии, сборы, расходы, связанные с оформлением кредитов, займов и страхования, – отметил Ернур Жаутикбаев.

По словам эксперта, для повышения доступности продуктов МТИ утвердило обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров, состоя­щий из 31 наименования. В него, в частности, включены помидоры, огурцы, яблоки, говядина, баранина, конина, мясной фарш, рыба, курица, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко, кефир, сметана, твердый сыр и черный чай. Ернур Жаутикбаев считает, что это позволит эффективнее регулировать торговые надбавки и сдерживать продовольственную инфляцию.

Как отметил глава Комитета торговли, принимаемые меры уже отражаются на ценовой ситуации. Темпы роста цен на социально значимые продовольственные товары снизились в четыре раза: с 7,3 до 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Замедляется и продовольственная инфляция: если в декабре прошлого года она составляла 13,5%, то по итогам мая снизилась до 10,7%.

Для стабилизации цен государство также заключило меморандумы с отечественными производителями. Так, отпускная цена на говядину зафиксирована на уровне 3 275 тенге за килограмм, стоимость подсолнечного масла – не выше 780 тенге за литр, а яйца – не более 55 тенге за штуку. Сейчас ведутся переговоры о заключении аналогичных соглашений с произ­водителями томатов и соли.

Для контроля над соблюдением требований государство усилило надзор. Территориальные подраз­деления МТИ вынесли 3 614 административных постановлений на сумму свыше 100 млн тенге. Большая часть штрафов наложена за превышение допустимой торговой надбавки на социально значимые продукты.

Параллельно в регионах продолжается работа комиссий по выявлению посреднических схем. С начала года проведено 535 заседаний, в ходе которых выявлено свыше двух тысяч фактов нарушений и непродуктивных посредников. Более 150 посредников уже исключены из цепочек поставок.

В числе дальнейших мер Комитет торговли рассматривает создание единого координатора по стабилизации цен, запуск цифровой платформы прямых закупок продукции у производителей без посредников. Также изучается вопрос передачи полномочий по применению механизмов стабилизации цен от Министерства сельского хозяйства к Министерству торговли и интеграции.

#брифинг #СЦК #торговая надбавка #Ернур Жаутикбаев

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