Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане

Служба госохраны сделала важное заявление для жителей и гостей столицы, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, 21 июня текущего года в период с 8.00 до 15.00 часов в районе столичного Индустриального парка №1 планируется проведение межведомственного комплексного специально-тактического учения по обеспечению безопасности охраняемых лиц.
«В рамках учения на территории Индустриального парка предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения», – сказано в информации.