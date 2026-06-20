Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане

Служба госохраны сделала важное заявление для жителей и гостей столицы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Служба госохраны РК

Как уточняется, 21 июня текущего года в период с 8.00 до 15.00 часов в районе столичного Индустриального парка №1 планируется проведение межведомственного комплексного специально-тактического учения по обеспечению безопасности охраняемых лиц.