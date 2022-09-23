Объявление даты президентских выборов не стало неожиданностью. Касым-Жомарт Токаев анонсировал их еще 1 сентября в своем Послании народу. Но их можно было прогнозировать и после мартовского Послания, и после референдума. Сейчас это необходимо, нам нужно конкретное видение дальнейшего пути развития Казахстана.

Мы видим проблемы в соседних государствах, общую напряженную ситуацию в мире. И нам необходимо быстро и в единстве пройти этот путь, тогда будет надежда на улучшение.

Казахстану нужны реформы на долгосрочный период. Многие из тех, что принимались ранее, быстро «сворачивались» и не доводились до логического завершения.

За последние три года принят большой пакет политических реформ – больше чем за предыдущие 30 лет, и они демонстрируют реальный переход к новой более демократической модели государственности. Я думаю, результаты этих реформ дойдут до каждого гражданина.

Сегодня как никогда нам нужно согласие – между всеми народами Казахстана и с жителями приграничных стран. Нельзя делить людей по нации, религии, языку. С соседями мы должны дружить и развивать отношения.

Предстоящие выборы и дальнейшая реализация реформ объеди­нят казахстанцев. Граж­данам необходимо четкое понимание пути. Выборы не только закрепят достижения конституционных реформ, но и дадут необходимое время и мандат доверия для продолжения и усиления реформ в других сферах, прежде всего в социальной и экономичес­кой. А это, в свою очередь, укрепит нашу государственность.

Плюсы семилетнего срока президентства в том, что за это время Глава государства может довести свои реформы до логического завершения. Сейчас не 1990-е и не 2000-е. Нужны динамичные преобразования, новое видение.

И главное, что все мы точно должны осознать, – это необходимость единения. Возможно, тогда и другие страны поймут, что сейчас такое время, когда нужно не конфликтовать, а развиваться.