Высший колледж APEC PetroTechnic – ведущее техническое учебное заведение региона – организовал пресс-тур. Он начался со знакомства с химической лабораторией колледжа. Гостям был представлен процесс дистилляции воды, позволяющий очищать жидкости от примесей, получать воду для технических нужд и создавать растворы, без которых невозможно производство в нефтегазовой и других отраслях.

В лаборатории физики студенты работали с парогенератором. С его помощью они учатся контролировать параметры пара, от которых зависят работа турбин и других установок. В геологической лаборатории изучали минералы и горные породы. Студенты тренировались различать магматичес­кие, метаморфические и осадочные породы, определять под микроскопом их состав и твердость, проводить анализы. Не меньше интереса вызвал и Fablab-центр цифрового прототипирования, где создаются макеты, детали на 3D-принтерах.

В колледже отмечают, что раньше рабочие специальности считались преиму­щественно мужскими из-за физической нагрузки и работы с тяжелыми деталями. Сегодня же современные условия, компьютерные технологии и аналитические методы позволяют и девушкам на равных осваивать эти сферы деятельности. Они учатся работать с установками, производить расчеты, управлять оборудованием через цифровые системы.

– Студенты в лабораториях и мас­терских знакомятся с оборудованием по своим специальностям и свободно работают с ним на практических занятиях. Это помогает им быстрее адаптироваться в профессии и расти как специалистам. Например, в разных отраслях вода считается важнейшим ресурсом. Наши студенты учатся очищать ее с помощью лабораторных установок и на практике осваивают работу с паровыми агрегатами, – рассказала преподаватель специальных дисцип­лин по химико-технологическому и производственному направлению Мейрамгуль Байгужиева.

Важно и то, что студенты отрабатывают практические задания в формате международных соревнований. В мастерской EuroSkills они осваивают разные компетенции – от работы с программным обеспечением и системами автоматизации до технического обслуживания оборудования. Кстати, в этом году на чемпионате EuroSkills команда этого колледжа намерена представлять Казахстан. Всего будут заявлены три направления, и особая ставка делается на компетенцию «Автоматизация и управление», в которой учащиеся уже продемонстрировали высокие результаты.

APEC PetroTechnic – один из передовых образовательных центров Казахстана в области нефтегазового дела, технической и инженерной подготовки. Здесь обучаются около 1 400 студентов. На новый учебный год зарегистрировались свыше 800 человек, из которых 439 набрали необходимые баллы по английскому языку. 225 абитуриентов получили возможность учиться на грантовой основе.

– Отбор проводился в несколько этапов, включая экзамен по английскому языку. Для поступления требовался уровень не ниже В1, однако в этом году мы впервые допустили и абитуриентов с уровнем А2, чтобы дать больше возможностей тем, кто только начинает изучать английский. Для них будут предусмотрены дополнительные курсы. Многие успешно прошли испытание, часть из них представили сертификаты IELTS, которые были подтверждены. Среди поступивших достаточно обладателей аттестатов с отличием, – отметила заведующая приемной комиссией Сабира Бижанова.

А после журналисты посетили рабочую площадку компании KPI (Kazakhstan Petrochemical Industries Inc), где студенты проходят подготовку в дуальном формате. Такой опыт помогает им заранее почувствовать специфику будущей профессии, лучше понять ее. Будущим специалистам объясняют работу установки дегидрирования, где пропан превращается в пропилен, знакомят с горячими и холодными секциями производства, обращают внимание на условия хранения сырья и готовой продукции.

Инженер-технолог производства полипропилена Азамат Рахмет уверен, что дуальная система дает студентам возможность сразу проверить знания в работе. За каждым закрепляется нас­тавник, составляется план действий. И это помогает учащимся быстрее войти в профессию.

– Для молодых специалистов особенно важны три качества: прочные технические знания, понимание физических и химических процессов и личная заинтересованность, – считает Азамат Рахмет.

Стоит отметить, что интерес к колледжу проявляют не только местная молодежь, но и абитуриенты со всей страны.