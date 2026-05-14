Школьники Петропавловска познакомились с миром IT

223
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Региональный IT-хаб SKO Hub посетили старшеклассники школы № 29, построенной по национальному проекту «Келешек мектептері». Ребята узнали, какие возможности открываются перед молодежью уже сегодня. Встреча прошла в рамках проекта Career Map – нового формата профориентационной работы, реализуемого SKO Hub в Год цифровизации и искусственного интеллекта.

фото автора

Сегодня выбор профессии для школьников все чаще связан с технологиями, IT и цифровыми навыками. Поэтому главной задачей проекта стало не просто рассказать подросткам о современных специальностях, а показать им реальную среду, в которой формируются профессии будущего.

Во время экскурсии школьники ознакомились с деятельностью регионального IT-хаба, узнали о направлениях развития искусственного интеллекта, цифровых сервисов и современных технологий. Организаторы рассказали о возможностях обучения, стажировок и профессионального развития для молодежи Северо-Казахстанской области.

Особый интерес у участников вызвал разговор о том, как сегодня меняется рынок труда под влиянием искусственного интеллекта и цифровизации. Школьникам объяснили, какие навыки становятся наиболее востребованными, почему работодатели все чаще обращают внимание на практические компетенции, умение работать с технологиями и быстро адаптироваться к изменениям.

Отдельное внимание в ходе встречи уделили конкретным шагам для старта карьеры в IT-сфере. Ребятам рассказали, с чего можно начать обучение, какие направления особенно перспективны и как уже в школьные годы формировать собственное цифровое портфолио и профессиональные навыки.

Проект Career Map постепенно становится одной из ключевых профориентационных площадок региона. Подобные встречи проходят в SKO Hub каждую среду и позволяют школьникам и студентам знакомиться с актуальными направлениями IT-индустрии, образовательными программами и карьерными перспективами в сфере цифровых технологий.

В самой школе № 29 также активно внедряются современные образовательные подходы. Здесь уделяют внимание развитию цифровой грамотности, проектного мышления и навыков будущего, необходимых молодому поколению в условиях быстро меняющегося мира.

#профориентация #IT-хаб #SKO Hub #Career Map

