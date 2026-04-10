Санжар Толеген – ученик 9-го класса школы-гимназии № 44 Меркенского района Жамбылской области. Он живет с родителями в ауле Талдыбулак, их дом крайний в ауле, за ним начинаются горы.

Санжар мечтает стать военным, кадровым офицером. И не просто мечтает, а делает все, чтобы заветное стало реальностью. Во-первых, вместе с родителями изучил сайты военных учебных заведений страны. Выбрали из них два самых подходящих.

И начали готовиться своими силами. Одним из критериев отбора в военные колледжи является физическая подготовка. В отдаленном селе спортзала нет, но разве может это стать препятствием для юноши, который твердо решил служить Отечеству в рядах армии?

С отцом соорудили во дворе дома турник и другие элементарные снаряжения для спортивных упражнений. Помимо этого, обязательны утренняя и вечерняя пробежки. Благо тропинка, ведущая в горы, почти всегда свободна, на ней нет толпы бегунов или автомобилей.

Большое внимание он уделяет и учебе, чтобы набрать нужное количество баллов в аттестате.

– Мы узнали о критериях отбора. Потом папа показал мне упражнения, в числе которых есть и силовые, но в основном они на выносливость, ведь военная служба – это не прогулки по парку, – деловито говорит Санжар.

Его родители Сабит и Гульнур Иманбаевы поддерживают стремление сына стать военным.

– Санжар – старший из сыновей, поэтому он мой основной помощник, ведь старшие дочери уже разъехались, они студентки. В этом году он хочет уехать, поступить на учебу. Я прошу у Всевышнего, чтобы он помог моему сыну, чтобы ему сопутствовала удача, – делится его мама Гульнур.

Многодетная семья живет очень дружно, держат небольшое хозяйство, дом супруги тоже строили сами, когда-то выкупив участок. В маленьком домике очень чисто и уютно, на столе угощение – заготовки со своего огорода.

– Вы знаете, я сам когда-то мечтал о карьере военного. Но после школы выбрал другой путь, работал в газете фотокорреспондентом, потом освоил профессию печатника, трудился в типографии, к тому времени уже выросла семья, и главной задачей было обеспечивать детей. Я рад, что мой сын сделал свой выбор в пользу военной службы, как могу поддерживаю его. Вот летом поедем с ним в столицу, будем подавать документы, попытаем счастья. Конечно, на­деемся на победу, – говорит нам отец Санжара Сабит.

Аулы традиционно считаются кузницей сильных личностей. Как правило, здесь дети воспитываются в духе национальных традиций и уважения к старшим, сельская детвора и физически выносливей.

Жизнь на селе закаляет, формируя стойкий характер, здесь в чести настоящая взаимопомощь, может, поэтому именно из аулов выходит целеустремленная молодежь. Ведь многие выдающиеся­ деятели Казахстана выросли в сельской среде, сохранив связь с народной мудростью.

К слову, с Санжаром мы познакомились случайно. Приехав к тете в аул Талдыбулак, я перепутала адрес. Таксист уже уехал, а я стояла у чужого дома с детьми и чемоданами, пытаясь дозвониться­ до своих. А Санжар проезжал мимо на своем электровелосипеде. И предложил свою помощь.

Уже через пять минут мы были в доме тети, он помог нам преодолеть эти метры, которые кажутся километрами, когда ты с грузом и с детьми. Чуть позже за чаем тетя рассказала нам о его мечте, очень хвалила парня.

– Он очень хорошо воспитан, добрый, у него еще умелые руки, хорошо разбирается в электронике, умеет починить многое. Мы все желаем, чтобы все у него получилось, – сказала тетя. А я взяла на заметку.

Когда готовился материал, мы связались с военным колледжем им. Сагадата Нурмагамбетова, который находится в Астане.

Вот что рассказал нам майор Руслан Дандыбаев:

– Прием документов начнется в августе, претенденты проходят три этапа отбора: медосмотр, психотест и физподготовку. Зачис­ляются по результатам всех этапов, учитывается и средний балл в аттестате. Кроме того, для детей из многодетных семей и других социально уязвимых категорий предусмотрены льготы.

Примечательно, что после окончания учебы выпускники сразу трудоустраиваются, заключают контракт и отбывают на место службы.

Говорят, даже самый большой путь начинается с маленьких шагов. Мы желаем, чтобы у целеустремленного юноши сбылась мечта служить Отечеству.