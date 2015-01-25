Немецкие изобретатели создали машину для телепортации предметов через Интернет
Марат Манаспаев
В Германии инженеры создали машину, с помощью которой можно "передавать" предметы посредством Интернета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
В устройство помещается предмет, который затем сканируется, и машина пересылает сведения о нем через Интернет в другое место, а там уже эта вещь воссоздается. Этот механизм напоминает телепортатор из культового научно-фантастического сериала Star Trek.
Правда, для отправки прибор уничтожает предмет, который в него помещен.
Назвали аппарат Scotty. Если нужно передать по Интернету мелкие физические объекты, то устройство нарезает их слоями, каждый из которых сканируется. Так получается детальный макет вещи. Отсканированная модель затем зашифровывается и отсылается в виде файла на другой компьютер, с помощью которого переданная фигура распечатывается на 3D-принтере.
Отправка для пользователя проходит довольно легко. Нужно поместить объект в прибор, указать адресата и нажать кнопку "переместить". Таким способом, например, можно передавать подарки родным и близким, которые находятся далеко от вас.
Создатели будут еще усовершенствовать аппарат, поскольку пока есть много ограничений для его бытового использования. Например, машина пересылает только объекты черного цвета, чтобы сделать контраст для сканера, к тому же устройство не может сканировать мелкие детали, в результате получателю приходит неточная копия предмета.