25 человек погибло при падении автобуса с обрыва в Перу

15 получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

«На данный момент подтверждено, что 25 человек погибли и 15 получили ранения. Из раненых шестеро были переведены в региональную больницу Кахамарки для оказания специализированной помощи», — говорится в сообщении регионального управления здравоохранения Кахамарки.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что «проводятся соответствующие расследования для установления причин трагедии».

По неустановленным пока причинам, автобус сначала перевернулся, а затем упал в пропасть. Расследование проводит местная прокуратура.

Город Селендин объявил 48-часовой траур.