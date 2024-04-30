25 человек погибло при падении автобуса с обрыва в Перу
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Айман Аманжолова
15 получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
«На данный момент подтверждено, что 25 человек погибли и 15 получили ранения. Из раненых шестеро были переведены в региональную больницу Кахамарки для оказания специализированной помощи», — говорится в сообщении регионального управления здравоохранения Кахамарки.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что «проводятся соответствующие расследования для установления причин трагедии».
По неустановленным пока причинам, автобус сначала перевернулся, а затем упал в пропасть. Расследование проводит местная прокуратура.
Город Селендин объявил 48-часовой траур.