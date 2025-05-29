Неограниченный потенциал партнерства

Парламент
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Ербол Тишкамбаев

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

В приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил, что Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе. За годы сотрудничества, как отметил спикер Сената, между Казахстаном и Германией налажен доверительный политический диалог, успешно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Расширяются культурно-гуманитарные связи.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и ФРГ. Свидетельством этому являются состоявшиеся за последние три года взаимные визиты Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и уже бывшего Федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, подписание Совместной декларации о сотрудничестве в прошлом году стало важным шагом на пути к углуб­лению стратегического партнерства. Со стороны Сената мы готовы оказать законодательную поддержку и способствовать эффективной реализации всех договоренностей, – сказал председатель палаты и выразил уверенность в том, что визит Президента Бундесрата придаст новый серьезный импульс дальнейшему укреплению отношений между странами.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев и Анке Релингер обменялись видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая обмен законодательным опытом.

– Межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении сотрудничества между нашими странами. Первым шагом в этом направлении могло бы стать установление рабочих контактов между профильными комитетами, а также аппаратами Сената и Бундесрата. В обеих палатах нашего Парламента действуют группы дружбы с Германией. Деятельность этих групп является важным механизмом сотрудничества между странами. Мы могли бы более активно использовать их потенциал, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Собеседники также отметили, что Центральная Азия является регионом, с которым Германия установила стратегическое партнерство. В связи с этим председатель палаты обозначил основные направления совместной работы в законодательной поддержке развития сфер торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, а также «зеленой» экономики и межрегионального взаимодействия.

– Бундесрат – это «палата земель», Сенат также является палатой, представляющей регионы Казахстана. В связи с этим мы заинтересованы в налаживании контактов между регионами наших стран. «Зеленая» энергетика, транспорт и логистика, экология и сельское хозяйство, туризм могли бы стать перспективными направлениями взаимовыгодного сотрудничества. Готовы активно сотрудничать с представителями федеративных земель в вопросах укрепления связей между регионами, – сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь Анке Релингер дала высокую оценку социально-экономическим и политическим преобразованиям Казахстана, а также выразила уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с Германией.

Наряду с этим особое внимание было уделено вопросам продвижения духовной дипломатии. Президент Бундесрата была проинформирована о ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традицион­ных религий, который состоится в Казахстане в сентябре текущего года.

#Маулен Ашимбаев #Анке Релингер

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