«Медный» успех Актогая

Актогайское месторождение в области Абай достигло исторического производственного рубежа – на его объектах произведено 1,5 млн тонн меди из сульфидной руды. Это событие стало результатом десятилетней работы двух обогатительных фабрик, внедрения передовых технологий и самоотверженного труда сотен специалистов.

фото пресс-службы Актогайского ГОК

28 февраля 2017 года отсюда была отгружена первая партия медного концентрата. И тогда мало кто мог даже предположить, что спустя менее 10 лет комплекс достигнет столь впечатляющего результата. Полтора миллиона тонн меди – не просто цифра из отчетов. Это тысячи часов работы гигантских дробилок, миллионы тонн переработанной руды и бессонные ночи инженеров, которые шаг за шагом совершенствовали технологический процесс.

Сегодня Актогай – настоящий технологический флагман горно-металлургической отрасли Казах­стана. Этот статус подтвержден производственными показателями, а также уникальным оборудованием, которое не имеет аналогов в мире.

Первая фабрика производственного комплекса – Актогай-1 – внесла в общий результат ровно миллион тонн меди. За прошедшие годы она прошла сложный путь, вехами которого стали освоение нового оборудования, выход на проектные параметры, создание высокоавтоматизированного производства с развитой системой цифрового мониторинга и аналитики данных.

– Полтора миллиона тонн меди – колоссальный результат для компании. За ним стоит очень большая работа всей команды Актогая и серьезная модернизация технологического процесса, – отмечает начальник производственной службы обогатительной фабрики № 1 Даурен Байжигитов.

По его словам, достижение стало результатом работы сотен специа­листов. Важную роль сыграло и тесное взаимодействие фабрики с горным департаментом: стабильная поставка руды позволила поддерживать эффективность всего технологического процесса.

Когда на Актогае говорят о технологиях мирового масштаба, это не преувеличение. Это буквальное описание оборудования, которое было спроектировано с учетом самых современных инженерных решений.

Вторая фабрика – Актогай-2 – была введена в эксплуатацию в 2021 году. На ее счету почти 500 тыс. тонн произведенной меди. Причем самое интересное в истории объекта заключается в том, как команда подошла к запуску.

Около 40% сотрудников новой фабрики оказались выходцами с Актогая-1. Такой стратегический подход позволил изначально снизить потенциальные риски: предприятие получило не «сырых» новичков, а специалис­тов, которые уже имели практический опыт работы с технологиями и оборудованием.

– Для нас этот результат прежде всего показывает силу командной работы. Важную роль сыграли мероприятия по обеспечению производственной безопасности, высокая квалификация сотрудников, взаимодействие между подразделениями и нацеленность на конечный результат. Мы не делим этот успех между первой и второй фабриками, это дос­тижение всего Актогая, – говорит начальник производственной службы обогатительной фабрики № 2 Алтынбек Искаков.

Сегодня значительная часть технологичес­ких процессов на фабриках автоматизирована. Экспертные системы помогают управлять процессами измельчения и флотации, контролировать технологические параметры и снижать влияние человеческого фактора. Но самое интересное – это эксперименты с искусственным интеллектом.

На Актогае уже тестируются решения с его использованием. Система анализирует производственные параметры и помогает специалистам определять оптимальные режимы работы оборудования. В дальнейшем развитие таких технологий рассматривается как один из инструментов повышения производительности и стабильности процессов.

Однако обогатители подчеркивают: эффективность автоматизации напрямую зависит от квалификации специалистов, которые работают с системами. Технологии не заменяют людей – они лишь усиливают их возможности.

Рубеж в 1,5 млн тонн меди был достигнут на фоне роста производительности всего Актогайского комплекса. По итогам 2025 года здесь был установлен рекорд по переработке руды – 62,1 млн тонн. Это самый высокий годовой показатель с начала работы предприятия.

Рост объемов стал итогом не одного отдельного технологического решения, а последовательного развития всего производственного комплекса. Каждый из факторов сыграл свою роль, и вместе они создали синергию, которая позволила выйти на новый уровень производительности.

Сейчас ставка по-прежнему делается на внедрении новых технологий и развитии персонала.

– Новые технологии – это хорошо, но за каждой новой технологией должны стоять профессиональные сотрудники. Они должны понимать, как с ней работать, – подчеркивает Алтынбек Искаков.

Этот принцип – сочетание передовых технологий и профессионализма – и лег в основу успеха актогайцев. Достигнутый результат здесь рассматривают не как конечную точку, а как очередную веху. В планах – дальнейшее повышение эффективности фабрик, надежности оборудования, развитие автоматизации и цифровых решений при сохранении главного приоритета – безопасности персонала.