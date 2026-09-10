Казахстан формирует новый международный маршрут передачи данных

– Азамат Айдынович, Транскас­пийская ВОЛС призвана создать новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Казахстаном и Азербайджаном и связать его с европейским направлением. При этом проект должен повлиять не только на телекоммуникационный сектор, но и на развитие дата-центров, IT и цифровых сервисов. Какой экономический эффект рассчитывает получить Казахстан?

– Запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи приведет к появлению новой цифровой инфраструктуры международного уровня и станет важным фактором развития цифровой экономики. Линия по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном сформирует альтернативный высокоскоростной маршрут передачи данных между Азией и Европой.

В августе 2026 года завершен ключевой этап – морская прокладка кабеля до побережья нашей страны. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на конец нынешнего года.

Экономический эффект будет формироваться не только непосредственно за счет телекоммуникационных услуг и международного транзита данных. Он будет иметь мультипликативный характер – это развитие дата-центров и «облачной» инфраструктуры, рост спроса на цифровые услуги, привлечение технологических компаний, создание новых рабочих мест, повышение инвестицион­ной привлекательности республики.

При этом отдельная консолидированная оценка совокупного экономичес­кого эффекта в денежном выражении на сегодняшний день не является корректным показателем для публичного заявления, поскольку значительная часть экономического результата будет формироваться по мере развития сопутствующей цифровой инфраструктуры и роста объемов транзита.

– Сможет ли Казахстан зарабатывать на транзите международного интернет-трафика?

– Да. Одним из ключевых коммерческих эффектов проекта выступает возможность для Казахстана участвовать в международном транзите данных и предоставлять операторам и крупным корпоративным клиентам услуги по передаче международного трафика.

Проект предусматривает предоставление услуг международной связности, включая IP-транзит и выделенные каналы связи. Таким образом Казахстан сможет получать доход не только от внутреннего потребления интернет-услуг, но и от участия в цепочке международной передачи данных.

При этом важно, что основной экономический потенциал заключается не только в продаже транзитной полосы пропускания. Более высокий эффект возникает тогда, когда трафик проходит через национальную инфраструктуру, а в Казахстане одновременно развиваются дата-центры, «облачные» сервисы, точки обмена трафиком и другие цифровые платформы.

– Повлияет ли новая цифровая инфраструктура на привлечение в Казахстан зарубежных IT-компаний, дата-центров?

– Однозначно повлияет. Наличие прямой высокоскоростной международной связности выступает одним из важных факторов при выборе юрисдикции для размещения цифровой инфраструктуры. Транскаспийская ВОЛС в сочетании с национальной гипермагистралью Запад – Восток позволят сформировать маршрут, связывающий европейские направления с Центральной Азией и Китаем. Национальная гипермагистраль протяженностью около 4,5 тысячи километров должна связать Актау с Хоргосом, ее ввод запланирован на конец 2026 года. Ожидаемая пропускная способность – от 12 Тбит⁄с и выше.

Параллельно уже предпринимаются шаги по созданию инфраструктуры для хранения и обработки международного трафика. В частности, ранее были подписаны меморандумы о строительстве ЦОД уровня не ниже Tier III и развитии национальной гипермагистрали Запад – Восток. Эти проекты ориентированы, в том числе, на привлечение международных IT-компаний, телекоммуникационных корпораций и финансовых организаций.

Причем речь идет не только о привлечении отдельных компаний, но и о формировании в Казахстане полноценной экосистемы цифровой инфраструктуры.

– Как проект может отразиться на развитии казахстанского IT-сектора?

– Проект создает инфраструктурную основу для перехода от модели преимущественно внутреннего потребления цифровых услуг к более активному экс­порту. Высокоскоростная и надежная международная связность необходима для развития «облачных» вычислений, искусственного интеллекта, финтеха, телемедицины, EdTech, промышленного IoT и других сервисов, работающих с большими объемами данных. Национальная гипермагистраль Запад – Восток вместе с Транскаспийской ВОЛС должна обеспечить для таких сервисов технологическую основу с высокой пропускной способностью и низкими задержками.

Для казахстанских IT-компаний это означает расширение потенциального рынка: цифровые продукты и сервисы смогут предоставляться не только внутри республики, но и клиентам в Центральной Азии, Китае, на Кавказе и европейских рынках. В долгосрочной перспективе это может способствовать росту экспорта программного обеспечения, «облачных» и других цифровых услуг, созданию высококвалифицированных рабочих мест и формированию новых технологических компетенций внутри страны.

– Можно ли говорить, что Казахстан таким образом формирует собственный цифровой коридор и претендует на роль регионального цифрового хаба?

– Транскаспийская ВОЛС фактичес­ки формирует цифровое измерение Среднего коридора. Сегодня Казахстан последовательно усиливает свою роль как транспортно-логистический узел между Азией и Европой.

В феврале 2026 года Всемирный банк одобрил гарантию в размере 846 миллио­нов долларов, которая должна помочь привлечь 1,41 миллиарда долгосрочного коммерческого финансирования для железнодорожного проекта на казах­станском участке Среднего коридора. Это отражает растущее значение Казахстана как евразийского транзитного хаба. Транс­каспийская ВОЛС позволяет дополнить физический транспортный маршрут цифровым: если по Среднему коридору перемещаются товары, то по цифровому коридору будут передаваться данные.

После сопряжения Транскаспийской ВОЛС с национальной гипермагистралью Запад – Восток Казахстан получит возможность сформировать единую цифровую связку между Китаем, Цент­ральной Азией, Кавказом и Европой. Это создает предпосылки для превращения страны не просто в транзитную территорию, а в региональный цифровой хаб, где международный трафик может не только проходить транзитом, но и обрабатываться, храниться и использоваться для создания цифровых продуктов и услуг.

Таким образом, стратегическое значение проекта заключается в формировании цифрового моста Азия – Европа, который усилит конкурентоспособность Казахстана, диверсифицирует международные маршруты передачи данных и создаст условия для развития новой цифровой экономики с высокой добавленной стоимостью.