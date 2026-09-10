Казахстан формирует новый международный маршрут передачи данных
Беседовал Самат Бейсембаев
Транскаспийская ВОЛС в сочетании с национальной гипермагистралью Запад – Восток может усилить транзитный потенциал республики, создать новые возможности для развития дата-центров и IT-сектора, а также повысить инвестиционную привлекательность страны. О некоторых деталях международного проекта мы попросили рассказать руководителя управления мониторинга и фиксированной связи Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Азамата СЕРИКТАЕВА.