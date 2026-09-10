Начались работы на месторождении Северный Катпар

Пример успешного партнерства

На месторождении Северный Катпар на днях состоялась торжественная церемония запуска важнейшего проекта. В мероприятии приняли участие заместитель акима Карагандинской области Шынгыс Суюнбаев, представители Cove Kaz Capital Group, АО «НГК «Тау-Кен Сам­рук», государственных органов, отраслевых организаций, подрядных компаний и жители близлежащих населенных пунктов.

По словам главного директора по инвестициям и стратегии АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Данияра Идрисова, этот старт – не просто запуск очередного рудного карьера. Речь идет об осуществлении стратегических договоренностей, достигнутых в ноябре 2025 года на полях саммита C5+1 в Вашингтоне.

Тогда «Тау-Кен Самрук» и Cove Capital подписали соглашение о совместной разработке двух связанных вольфрамовых объектов в Карагандинской области – Северного Катпара и Верхнего Кайракты. В соответствии с документом американский инвестор получил 70-процентную долю в совместном предприятии в обмен на принятие на себя 100-процентного финансового обеспечения и технологических рисков проекта.

– Наша страна в лице «Тау-Кен Самрук» вошла в проект правом недропользования (лицензией), сохраняя 30 процентов капитала и стратегический контроль над исполнением проекта без необходимости денежных вливаний из бюджета. Важно и то, что ключевым условием соглашения стал жесткий запрет на экспорт необработанного сырья или полупродуктов: вся добытая руда должна проходить глубокую переработку исключительно внутри Казахстана, – отметил Данияр Идрисов. – Совместно с Cove Kaz Capital Group мы создаем в Казахстане полный производственный цикл – от добычи руды до металлургичес­кого передела и выпуска вольфрамовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы рассматриваем этот проект как пример успешного международного партнерства, которое привлекает в Казахстан инвестиции и технологии и открывает новые возможности для развития отечественной промышленности.

Кипит работа на площадке

В июле на Северном Катпаре начались подготовительные работы. Проводилась геодезичес­кая разбивка территории, соз­давалась необходимая полевая инфраструктура, отсыпались и укреплялись подъездные дороги, чтобы принять тяжелую строительную и горную технику. На краю заброшенного, заполненного водой карьера, где в советские годы велась добыча руды, сегодня стоят буровые установки.

– Для доразведки месторож­дения буровики исследуют рудное тело, проходя горные породы на глубину до 400 метров, – рассказал журналистам в ходе экскурсии по объектам месторож­дения директор ТОО «Бизнес Инжиниринг» Виталий Пучков.

– Как рабочий понимает, на какую глубину нужно бурить? – интересуюсь я.

– Контроль проходки ведем с помощью ультрафиолета: пока извлекаемый керн содержит шеелит, бурение не останавливается.

Причину этого явления объяс­няет геолог ТОО «Северный Катпар» Зарина Сафиуллина. Шеелит – уникальный минерал-люминесцент. При дневном свете он неотличим от силиката, шпата или кварца, но в темноте при облучении ультрафиолетовым фонарем вольфрамовые вкрапления вспыхивают яркими искрами на темно-фиолетовом фоне.

Извлекаемые из недр каменные столбики – керны – рабочие заботливо укладывают в специальные деревянные ящики.

– Сложенные образцы на днях отправят в геологическую лабораторию, где их подвергнут детальному анализу. Полученные данные помогут специалистам скорректировать технологичес­кую схему для извлечения ценных металлов из добытой руды, – добавляет Виталий Пучков.

Параллельно геологоразведке идет подготовка окончательного технико-экономического обос­нования проекта – Definitive Feasibility Study (DFS), завершение которого запланировано на конец 2027 года. Именно этот документ зафиксирует финальные параметры будущего комплекса и ляжет в основу принятия окончательного инвестиционного решения.

По предварительным расчетам, начальный объем инвестиций в размере 1,1 млрд долларов, который Cove Capital берет на себя в полном объеме, может вырасти при строительстве гидрометаллургического завода и освоении месторождения Верхнее Кайракты почти до 2 млрд долларов.

– Наша задача – не просто разработать месторождение, а создать в Казахстане современную конкурентоспособную на мировом рынке вольфрамовую горнодобывающую и перерабатывающую отрасль. Это означает вложение инвестиций в переработку и создание добавленной стоимости внутри страны, появление новых рабочих мест, развитие профессиональных компетенций и участие казахстанских компаний в цепочках поставок, – прокомментировал в рамках церемонии генеральный директор Cove Kaz Capital Group Доминик Хитон.

Очень нужный металл

Разработка Северного Катпара и расположенного в 25 км от него месторождения Верхнее Кайракты преследует цель не просто выдать на-гора определенный объем руды, а кардинально изменить позицию Казахстана в мировых цепочках поставок критических минералов. Совокупные запасы двух этих объектов по международному стандарту JORC оцениваются примерно в 1,4 млн тонн триоксида вольфрама WO₃.

После выхода на проектную мощность Северный Катпар будет выдавать порядка 5 тыс. тонн вольфрамовой продукции в год, а Верхнее Кайракты – около 7 тыс. тонн. Совокупный объем в 12 тыс. тонн в год позволит Казахстану контролировать около 15% мирового рынка добычи этого редкого и сверхтвердого металла.

Доминик Хитон подчеркнул, что вольфрам благодаря своим уникальным физико-химичес­ким свойствам имеет большое практическое значение.

– У всех нас есть мобильные телефоны, и в каждом из них присутствует вольфрамовый компонент, обеспечивающий работу вибромотора. Сверло стоматолога тоже сделано из вольфрамовых сплавов. Без этого металла немыслимы современная микроэлектроника, машиностроение, аэрокосмическая отрасль и производство высокоточного оборудования, – отметил он.

По словам Доминика Хитона, комплексный состав руды Северного Катпара позволит попутно извлекать медь, висмут и молибден. В дальнейшем эти сопутствующие металлы в виде концентратов могут продаваться отечественным компаниям для дальнейшей переработки. Это позволит снизить операцион­ную себестоимость добычи вольфрама и повысить устойчивость проекта к колебаниям мировых цен.

От руды – к высокому переделу

Принципиальной частью выступает создание замкнутого цикла переработки внутри страны. Проект предусматривает добычу и обогащение руды с последующим химико-металлургическим переделом. Основным продуктом будущего перерабатывающего производства на данном этапе рассматривается паравольфрамат аммония (APT) – высокочистый продукт, используемый в дальнейшем для производства оксидов и порошков вольфрама, карбида вольфрама, твердых сплавов и других материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности.

По словам Доминика Хитона, инвестор рассматривает разные варианты размещения гидрометаллургических мощностей – как непосредственно вблизи рудников в Шетском районе, так и на промышленной площадке около Караганды.

– Создание подобного производства вблизи областного центра идеально вписывается в планы Правительства по формированию крупного металлургического кластера с высокой добавленной стоимостью, – заметил Данияр Идрисов.

Помимо мощного индустриального импульса, запуск работ на Северном Катпаре решает важнейшие социальные задачи региона. На этапе строительства и дальнейшей эксплуатации на объектах будет создано около 2,5 тыс. постоянных рабочих мест, а с учетом привлечения подрядных организаций, сервиса и логистики общее число занятых достигнет 4–5 тыс. человек.

Поскольку близлежащие села малочисленны, основная ставка делается на привлечение кадров из других районов Карагандинской области и всей республики. Для них будет создана современная вахтовая инфраструктура. Уже сейчас буровики, работающие на площадке 15-дневными вахтами, получают достойную зарплату – около 2 млн тенге за вахту.

Согласно предварительному графику, после завершения ТЭО в 2027 году проект перейдет к этапу детального проектирования (FEED). В 2028-м стартует полномасштабное строительство обогатительной фабрики и рудника, в 2029-м начнутся пусконаладочные работы, а в 2030-м – промышленная добыча руды.