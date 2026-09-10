Мечта позвала в дорогу

Хорошая новость
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северный Казахстан умеет выращивать хлеб, строить дороги и запускать серьезные проекты. В Петропавловске открылось представительство Казахского национального университета искусств им. Куляш Байсеитовой. Это первый и пока единственный вузовский центр такого профиля на севере страны.

Фото акимата СКО

Первыми студентами стали 97 молодых людей, приехавших из 15 областей Казахстана. Ради искусства ребята выбрали север, что уже само по себе хороший знак. Здесь юные таланты смогут получить профессиональное образование.

Пока занятия будут проходить на базе местного университета. Но это только начало. В 2027 году планируется строительство отдельного учебного корпуса на 600 мест, а также концертного зала на 250 зрителей. Так что нынешние 97 первопроходцев вполне могут оказаться теми, кто откроет дорогу сотням будущих музыкантов, актеров и художников.

#Петропавловск #представительство Казахского национального университета искусств им. Куляш Байсеитовой

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