Дискуссии с финансовым уклоном

Столица
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В чера в столице открылся IX форум Astana Finance Days 2026: Delivering Impact. Capital in Action, собравший на своей площадке около восьми тысяч участников из более чем 90 стран мира.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из центральных мероприя­тий первого дня форума стала дискуссия «Трансформация архитектуры финансов». Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, управляющий МФЦА Ренат Бектуров, глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов и другие эксперты обсудили изменения в мировой финансовой сис­теме, включая регулирование ИИ.

– Сегодня конкуренция за капитал требует не только привлекательных условий, но и способностей превращать возможности в реальные проекты. В этом суть Astana Finance Days 2026: Delivering Impact. Capital in Action. Мы объединяем инвесторов, регуляторов и бизнес, чтобы идеи становились практическими решениями, – отметил управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

Отдельный блок программы был посвящен рынкам капитала и инс­титуциональным инвестициям. Своим видением нового цикла развития рынков поделился Бен Пауэлл из BlackRock Investment Institute. Представители Hong Kong Investment Corporation и Fitch Ratings обсудили роль суверенного и институционального капитала.

Технологическая часть программы включила дискуссии о финансовой инфраструктуре и токенизации. Еще одной темой первого дня стало финансирование юниорских горнорудных проектов. В рамках Junior Mining Platform, созданной МФЦА для привлечения инвестиций в геологоразведочные проекты ранней стадии, прошла питч-сессия. Из 48 заявок были отобраны 23 проекта, которые представили потенциальным инвесторам.

В Астане также состоялась вторая ежегодная встреча Тюркского совета по зеленым финансам, на которой участники обсудили соответствующие вопросы.

Вопросы финансовой безопаснос­ти рассмотрели представители Egmont Group, Sherlocq, Евразийского банка и AFSA. Отдельный трек был посвящен защите прав инвесторов при участии руководства Суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

В рамках форума МФЦА также представил AIFC – Intelligent Digital Assistant. AIFC – мультиязыч­ный цифровой помощник для навигации по сервисам финансового центра.

Региональный круглый стол AFSA собрал представителей финансовых регуляторов Казахстана, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана, а также международных структур, включая Азиатский банк развития, ЕБРР, Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию и Bloomberg. Участники обсудили вопросы, касающиеся трансграничного движения капитала и развития сотрудничества между финансовыми рынками.

Сегодня форум, в котором принимают участие крупные международные компании с совокупным объемом активов 26 трлн долларов, завершает свою работу.

#Астана #форум #Astana Finance Days 2026: Delivering Impact. Capital in Action

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