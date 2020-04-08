Нет никаких оснований впадать в растерянность и панику – Первый Президент РК
В своей статье "Когда мы едины – мы непобедимы", в которой Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев обращается к народу Казахстана, он заявил, что у Казахстанаимеется все для преодоления кризиса: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия, и поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику, сообщает Kazpravda.kz.
"Встревожившая мир пандемия породила новый мировой экономический кризис. Прекратили работу крупнейшие предприятия, сократилось транспортное сообщение. Обвалились цены на нефть. Закрылись на замок границы, замер взаимообмен. Все это ведет к ранее невиданной, огромной по масштабам рецессии, увеличению безработицы. Наша Родина – Казахстан – богата на полезные ископаемые, в том числе нефть. Если вы помните, в прошлые годы я не раз говорил: "Нам нельзя уповать на залежи нефти и газа, надо отходить от этой зависимости". Поэтому, став самостоятельным государством, мы занялись диверсификацией нашей экономики. С этой целью мы разработали Стратегию "Казахстан-2050", а в рамках программы "Форсированного индустриально-инновационного развития" открыли свыше 1 000 новых предприятий. Благодаря этому мы начали производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, а к нам пришли новые технологии. Это положило начало третьей технологической модернизации в нашей стране", - поделился Нурсултан Назарбаев.
Как он отметил, территория Казахстана покрылась сетью невиданных ранее железнодорожных и автомобильных магистралей.
"В результате системных реформ мощный импульс к развитию получило сельское хозяйство: Казахстан не только надежно обеспечил себя мясом, молоком и продовольствием, но и вошел в число шести государств мира, лидирующих по экспорту зерновых. Жизнь доказала правильность этих реформ, на которые были затрачены значительные силы и средства и которые проводились дабы уберечь страну от будущих непредвиденных потрясений. В первой статье нашей Конституции сказано, что высшими ценностями нашего государства "являются человек, его жизнь, права и свободы". Поэтому особое внимание было уделено развитию сферы здравоохранения. Приняв программу "Саламатты Қазақстан", мы построили сотни больниц и поликлиник современного уровня. Создав в столице ряд крупнейших научно-медицинских центров, оснащенных самой передовой техникой, мы направили их специалистов на практику в самые высокоразвитые страны мира, а также обучили их по программе "Болашақ", - перечислил Елбасы.
По его словам, плодами такой предусмотрительности стало то, что в экстремальной ситуации наподобие нынешней, когда здоровью нации грозит колоссальная опасность, казахстанские врачи проводят диагностику, лечение и профилактику инфекционных и других заболеваний на высоком профессиональном уровне.
"Конечно, ситуация сложилась непростая. Это несчастье, которое тяжким бременем ложится на плечи всех государств мира. Но мы непременно одолеем эту беду – благодаря стойкости нашего народа, его твердой воле и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний. Для этого у нас имеется все: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия. Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику", - заверил казахстанцев Первый Президент РК.