Ни одна страна не стояла перед пропастью полного исчезновения как Казахстан – Елбасы

"Ни одна страна в мире, ни один народ не испытал на своей судьбе такой излом в демографической ситуации, и не стоял перед пропастью полного исчезновения, как Казахстан. Мы выжили, смогли сплотиться как нация, мы не ожесточились, не озлобились, никогда никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии XX века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма", - отметил Елбасы.
"Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Эта добрая инициатива Нурсултана Назарбаева дала возможность вернуть из небытия имена десятки тысяч лучших сынов и дочерей нашего народа, которые некогда сгинули в сталинских застенках", - так озвучены трагические кадры видео.
Сегодня казахстанцы отмечают День памяти жертв политических репрессий, который согласно указу Президента от 5 апреля 1997 года отмечают ежегодно 31 мая.
31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о многочисленных жертвах в стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.
Репрессии затронули миллионы советских граждан. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. В период с 1920 по 1953 год только в Казахстане было осуждено более 100 тыс. человек, к 25 тыс. была применена высшая мера наказания — расстрел.
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Бүгін Қазақстан өзінің тарихындағы ең қайғылы оқиғаларының бірі - саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнін атап өтуде. Осылайша, жыл сайын 31 мамырда xалқымыз нәубет жылдары құрбан болған туыстары, бауырлары және достарын еске алады. Бұл Қазақстан үшін айрықша мағынаға ие күн. Қайғы-қасірет қақпасы арқылы біз қайта алаңсыз бейбіт өмірге ораламыз. Ендігі парызымыз – бүгінде жетіп отырған құндылықтарымызды бағалай білу, оған жету жолында құрбан болған боздақтардың ерлігін ұмытпау. ⠀ Сегодня Казахстан отмечает один из самых печальных страниц своей истории— день памяти жертв политических репрессий. Таким образом, ежегодно 31 мая жители страны вспоминают своих родных и близких, которые были осуждены или расстреляны. Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. Теперь наш долг-ценить и беречь мир и не забывать о подвиге погибших солдат.