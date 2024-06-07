Никто не должен быть забыт

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Серик Кабдулов, Атырау

Спустя почти восемь десятилетий после окончания войны против фашизма погибшие солдаты находят упокоение на родной земле

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Президент, выступая на Нацио­нальном курултае в Атырау, отметил, что во многих странах восприятие переломных событий прошлого сейчас становится инструментом информационных и политических манипуляций.

– По мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней. Казах­стан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества, – заявил Глава государства.

По убеждению Касым-Жомарта ­Токаева, приближающееся 80-летие Победы придаст исследованиям в данном направлении новый импульс.

В Атырауской области, как и в других регионах, работают поисковые отряды, правда, пока в онлайн-формате. Мы побеседовали с некоторыми из их организаторов. Как считает Андрей Кораблев, руководитель русского этнокультурного объединения «Былина», память о Великой Победе не должна быть стерта.

– Зачастую найти родичей обнаруженного бойца такая же удача, как ­найти медальон с данными. Вспоминаю самый запоминающийся случай, когда российские поисковики из Смоленской области обнаружили останки солдата, в уцелевшем медальоне которого было написано: родом из Сарайчика. Но имени бойца не указали, имелась лишь запись «Получить Ербатыровой Рахимой». Говорят, в годы войны некоторые бойцы из-за суеверия не заполняли медальоны или указывали неполные данные. И вот, как оказалось, наш земляк записал в медальоне имя своей матери, – говорит Андрей Кораблев.

Информация о поисках родственников Ербатыровой Рахимы разошлась по социальным сетям и печатным изданиям региона. И тут сработали сразу два фактора – большая удача и огромная вера и надежда родных солдата, которые не прекращали его поиски. Нашелся племянник бойца – Марат Умбеталиев. Ему Рахима апа завещала искать своего сына – Сапаргали Мукалова, которого она ждала до конца своих дней.

– Радости не было предела не только у родных солдата, но и у всех, кто занимался поиском. Вот так молитва матери о возвращении сына домой была услышана, и тот обрел вечный покой на родной земле. Есть и другие факторы, которые усложняют поиск. Особенно это касается разночтений в написании фамилии, имени бойца в призывных фронтовых документах и сведений их потомков, родственников. Кроме того, за прошедшие со времени войны годы люди меняли место жительства, переезжали в другие города, брали другие фамилии, и след их терялся. И в таких случаях на помощь часто приходят социальные сети. Правнук бойца Кулбаса Досниязова – Аблай – через соцсети обратился с просьбой помочь найти прадеда. Нашелся солдат с похожими данными – Дусньянов Кульвас, который скончался от ран во фронтовом госпитале и был похоронен в братской могиле в Орловской области. Это также была огромная удача для поисковиков. Оставалось сравнить и проанализировать данные, проверить информацию по всем возможным каналам. Но необычное имя бойца вселяло веру и надежду, что это наш Кулбас. Так и оказалось, – рассказывает Андрей Кораблев.

Главным документом, пролившим свет на эту историю, оказалась похоронка на Кулбаса. Она хранилась в архиве воен­комата Кызылкогинского района Атырауской области. Семья бойца занималась скотоводством и часто переезжала с места на место, поэтому по указанному адресу похоронка так и не дошла, а Кулбас все эти годы числился без вести пропавшим.

– Информацию о нашем бойце также подтвердили в администрации Галичского района, где находится братская могила. И хотя останки солдата уже не смогут вернуться на родину, для родных это огромное счастье: их Кулбас Дос­ниязов больше не числится пропавшим без вести, и есть место, куда можно приехать и поклониться его внукам и правнукам. Для координации действий в нашей ­области была создана поисковая группа с участием представителей военкоматов и поисковиков. Огромную помощь нам оказывает архив Атырауской области, который произвел оцифровку оставшихся в районах архивов. Такое слаженное взаимодействие приносит свои результаты. Но так происходит, к сожалению, не всегда. Очень много запросов все еще остаются без конечного ответа. И все же главное – не терять надежды и продолжать поиск, – считает Андрей Кораблев.

Коптилеу Тажигалиев, руководитель атырауского филиала общественного объединения «Atamnyn amanaty», рассказывает, что за пять лет работы поступило более восьми тысяч заявок на поиск участников войны.

– Установлены места захоронения и личности свыше четырех тысяч казахстанских солдат. За 2020–2024 годы нашим объединением оказано содействие в доставке на Родину и торжественном захоронении с оказанием воинских почестей 19 наших земляков, чьи останки подняты на территории России и Украины. По Атырауской области до сегодняшнего дня найдены родственники более 30 солдат, – сказал Коптилеу Тажигалиев.

Четыре года назад волонтеры общественного объединения нашли родную сестру солдата Калентая Карасаева. Ею оказалась известная айтыскер-импровизатор, ветеран культуры Жаниба Карасаева. 23 декабря 2022 года в ДК им. Курмангазы волонтерами ОО «Atamnyn amanaty» Атырауской области была проведена масштабная акция в честь памяти Сапарова Қиқыма, призванного в годы Великой Отечественной войны из Гурьевской области и пропавшего без вести в 1944 году.

– На международной конференции «Судьба солдата» в Москве наш большой друг – поисковик из Латвии Имант Викторович Брицис – передал нам этот бесценный груз. В этом году специальным военно-транспортным самолетом Минобороны Казахстана доставило останки воина-казахстанца, уроженца Атырауской области Адиева Кисыма, 1911 года рождения. Его останки были подняты в августе прошлого года поис­ковым отрядом «Феникс». Идентифицировать личность смогли по данным, указанным во вкладыше в смертном медальоне. У него жив сын – Кисимов Сембай, который проживает в Атырау. Когда отец ушел на фронт, Сембаю исполнилось два года, – отметил Коптилеу Тажигалиев.

Объединением было подписано более полусотни международных и респуб­ликанских меморандумов о взаимодействии и сотрудничестве, позволяющих осуществлять поисковую деятельность на территории стран – участниц Второй мировой войны. Один из последних меморандумов о совместной работе с фондом «Советское поле славы» из Королевства Нидерландов был подписан 11 сентября 2023 года.

– По утверждению директора данного фонда Ремко Рейдинга, среди военнопленных концентрационного лагеря «Амерсфорт» на территории Голландии были и казахи. И он уже доказал свое предположение: с помощью поисковиков «Atamnyn аmanaty» голланд­цам удалось найти потомков одного из солдат – это семья Баратовых из Алматы. Совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан собрана база данных казахстанских воинов, захороненных не только в странах СНГ, но и на территории Европы. В данном списке порядка 20 тысяч человек. Нами уже начата активная работа по поиску их близких и родственников, – подчерк­нул Коптилеу Тажигалиев.

Эта работа, по словам активистов, будет продолжена. Кстати, в Казахстане функционирует специальный портал batyrlargatagzym.kz, где собрана информация о более чем 100 тыс. ветеранах-казахстанцах.

#поиск #архив #память #погибшие #ВОВ #солдаты #Atamnyn Amanaty

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