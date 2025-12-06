Под председательством Игоря Рогова в Астане прошло очередное заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, Верховного суда, депутаты Парламента РК, омбудсмены, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, организаций образования, общественности и СМИ.

На повестку дня заседания было вынесено два вопроса: защита прав граждан в цифровом пространстве и актуальные аспекты адвокатской деятельности в Казахстане.

– Цифровизация стала неотъем­лемой частью жизни граждан, и вместе с ее преимуществами усилились риски нарушения прав человека. Это и защита персональных данных, и обеспечение кибербезопасности, и злоупотребления со стороны онлайн-платформ, различные мошенничества и так далее, – отметил Игорь Рогов, открывая заседание комиссии.

Он подчеркнул, что граждане должны иметь безопасный дос­туп к цифровым услугам, надежную цифровую идентичность и гарантии свободы выражения мнения в Интернете. Приоритетом работы для всех остается формирование среды цифрового доверия, где технологии служат интересам человека, а права граж­дан надеж­но защищены.

С подробным докладом о том, какие меры государство может принять и уже принимает с тем, чтобы обеспечить права граждан в цифровом пространстве, выступила депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева.

Она подчеркнула, что вопросы безопасного пребывания человека в цифровой среде набирают актуальность, поскольку все больше процессов переходит именно в эту плоскость. В этой связи и законодатели, и юридическое сообщество сегодня рассматривают цифровую среду как новую среду гражданских отношений. И чтобы эта среда была безопас­ной, необходимо создать такие правовые условия и такие регуляторные рамки, которые позволят держать баланс между развитием технологий и защитой граждан.

В последние годы многие международные организации и экс­перты предупреждают о рисках, которые несут цифровые технологии для человеческого достоин­ства и конституционных прав.

– Мы живем в эпоху, когда цифровое пространство перестало быть технологическим сектором. Оно стало ключевой средой реа­лизации прав человека, экономических свобод, социальной жизни, – отметила Екатерина Смышляева. – Мы видим, как автоматизированные решения могут закреплять дискриминацию, как цифровые платформы, алгоритмы способны влиять на политическую повестку, экономическое положение групп населения, поведение людей. Мы наблюдаем рост угроз частной жизни, суверенитета личностей, появление феномена цифровых личностей, подмены идентичности производных цифровых профилей. Возрастает опасность того, что человек сольется с цифровым следом, а решения о нем и за него будут принимать системы.

В этой обстановке, безусловно, назрела необходимость в новом типе цифрового законодательства, в центре которого – именно человек. Эта потребность стала основой для принятия Закона «Об искусственном интеллекте», который уже вступил в силу, и, конечно, для разработки проекта Цифрового кодекса, – сказала депутат.

Екатерина Смышляева обратила внимание, что в казахстанском законодательстве в данной сфере выстраивается регулирование «логики цифрового гуманизма», где технологии подчинены интересам личности, а цифровая трансформация происходит в реализации конституционных принципов защиты прав и свобод человека.

– В основе этого подхода, безус­ловно, лежит ключевая норма: права, свободы и законные интересы человека являются высшей ценностью в цифровой среде. Это не декларативный лозунг, а методологический фундамент, то есть такая система координат, в которой построена внутренняя логика регулирования цифровой среды. Впервые в кодексе отдельной главой отражены права человека в цифровой среде, – подчеркнула она.

Екатерина Смышляева подробно остановилась на тех аспектах разрабатываемого документа, которые затрагивают сферу прав человека, и ответила на вопросы членов комиссии.

Также на заседании были рассмотрены актуальные вопросы адвокатской деятельности и оказания квалифицированной юридической помощи гражданам. В своем докладе вновь избранный председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев обозначил основные проблемы и аспекты адвокатской деятельности, а также некоторые вопросы необходимого нормативного укрепления.

Он отметил, что в свете объявленного Главой государства старта работы над изменениями в Конституцию Республики Казахстан в обществе активно обсуждаются возможные поправки в законы, свои предложения готовят госорганы, эксперты, гражданское общество. По словам Мади Мырзагараева, этот момент – редкая возможность укрепить звенья правовой системы, напрямую связанные с защитой прав человека, одной из которых является адвокатура. В связи с этим адвокатскому сообществу видится обоснованным и своевременным предложение включить в Конституцию отдельную статью об адвокатуре.

Вынесенные на повестку дня вопросы были обстоятельно обсуждены участниками заседания с принятием протокольных рекомендаций.

По итогам встречи Игорь Рогов поблагодарил членов Комиссии по правам человека при Президенте РК и приглашенных спикеров за активное участие в заседании и поручил определить перечень направлений в сфере защиты прав и интересов граждан, который необходимо изучить и обсудить в предстоящем году.