Новое мобильное приложение по развитию дошкольников внедрят в Казахстане

Планируется, что услугами приложения «Успеть до пяти» смогут воспользоваться более 300 тыс. родителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор Департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения РК Манар Адамова рассказала о новом мобильном приложении «Успеть до пяти», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

«Мобильное приложение «Успеть до пяти» совершенно бесплатно и будет распространяться через мессенджеры, консультационные пункты для родителей и другими доступными способами. В результате родители получат методическое и психологическое сопровождение по вопросам воспитания, развития и взаимодействия с детьми дошкольного возраста», – сказала спикер на пресс-конференции в СЦК.

По ее данным, в текущем году 115 тыс. детей предшкольного возраста в летний период были охвачены краткосрочными курсами «Балақайлар мектебі» на базе 2 900 школ, с участием более 5 тыс. педагогов.